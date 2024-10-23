https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667858.html

Запад хочет переговоров Зеленского с Россией, заявил Лукашенко

Запад хочет переговоров Зеленского с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.10.2024

Запад хочет переговоров Зеленского с Россией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Россией. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:49

2024-10-23T19:49

2024-10-23T20:01

россия

в мире

белоруссия

владимир зеленский

александр лукашенко

украина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Россией."Сейчас есть возможность для переговоров. И, мне кажется, надо сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирного урегулирования или окончания войны и еще что-то только за столом - Украина, Россия", - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".По словам Лукашенко, на Западе хотят, чтобы Зеленский, на которого, по мнению белорусского лидера, они "влияют, но не передавливают", сам согласился сесть за стол переговоров."И если уступать территории, то должно быть решение Украины и их. Вот в этом плане, как бы, вот я уверен…, но такой уже перелом сознания и крен произошел. Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - добавил глава белорусского государства.Лукашенко считает, что "сегодня ситуация изменилась"."Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка с теми натовцами, которые Украину поддерживают. Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что всё, крах. Уперся Зеленский", - отметил он.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667750.html

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россия, в мире, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, украина