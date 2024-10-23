https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667446.html

Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска

Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:45

2024-10-23T19:45

2024-10-23T19:45

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия, сообщает агентство Белта со ссылкой на интервью британскому телевидению. "Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять", - приводит словам Лукашенко госагентство Белта в интервью британскому ТВ. По его словам, в то же время и Белоруссия, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. "Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется", - отметил глава белорусского государства. Президент подчеркнул, что ядерное оружие - это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор и в случае необходимости он будет готов применить его. "Если хоть один сапог переступит границу Беларуси", - сказал он. Вместе с тем Лукашенко не стал раскрывать алгоритм принятия решения об использования ядерного оружия. "Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии - печальная тема. Вы спросили - я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663220.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире