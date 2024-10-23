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Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска - РИА Новости, 23.10.2024
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19:45 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667446.html
Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска
Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:45
2024-10-23T19:45
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия, сообщает агентство Белта со ссылкой на интервью британскому телевидению. "Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять", - приводит словам Лукашенко госагентство Белта в интервью британскому ТВ. По его словам, в то же время и Белоруссия, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. "Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется", - отметил глава белорусского государства. Президент подчеркнул, что ядерное оружие - это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор и в случае необходимости он будет готов применить его. "Если хоть один сапог переступит границу Беларуси", - сказал он. Вместе с тем Лукашенко не стал раскрывать алгоритм принятия решения об использования ядерного оружия. "Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии - печальная тема. Вы спросили - я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663220.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска

Лукашенко заявил, что Путин не применит ЯО, размещенное в РБ без его согласия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия, сообщает агентство Белта со ссылкой на интервью британскому телевидению.
"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять", - приводит словам Лукашенко госагентство Белта в интервью британскому ТВ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В случае перемирия с Украиной России нужны гарантии, заявил Лукашенко
Вчера, 19:15
По его словам, в то же время и Белоруссия, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. "Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется", - отметил глава белорусского государства.
Президент подчеркнул, что ядерное оружие - это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор и в случае необходимости он будет готов применить его. "Если хоть один сапог переступит границу Беларуси", - сказал он.
Вместе с тем Лукашенко не стал раскрывать алгоритм принятия решения об использования ядерного оружия. "Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии - печальная тема. Вы спросили - я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас", - сказал белорусский лидер.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной
Вчера, 19:17
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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