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Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 23.10.2024 (обновлено: 19:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663317.html
Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе
Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единой позиции Минска и Москвы, по его словам, она заключается в том, что для установления мира в регионе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:15
2024-10-23T19:25
белоруссия
россия
специальная военная операция на украине
минск
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единой позиции Минска и Москвы, по его словам, она заключается в том, что для установления мира в регионе нужны переговоры."Александр Лукашенко рассказал, Беларусь и Россия выработали единую позицию: для установления мира в регионе нужны переговоры", - передает агентство Белта, ссылаясь на интервью Лукашенко британскому телевидению.Согласно сообщению, президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запад сорвал эти договоренности."Я их видел: они мало к чему кого-то обязывают. С этого можно начинать, они носят общий характер. Сразу же сели за стол переговоров - можно вести разговор о прекращении огня, а потом о разводе вооруженных сил. Но это за столом надо решать", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663602.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе

Лукашенко: Белоруссия и РФ выработали единую позицию по вопросу мира в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единой позиции Минска и Москвы, по его словам, она заключается в том, что для установления мира в регионе нужны переговоры.
"Александр Лукашенко рассказал, Беларусь и Россия выработали единую позицию: для установления мира в регионе нужны переговоры", - передает агентство Белта, ссылаясь на интервью Лукашенко британскому телевидению.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной
Вчера, 19:17
Согласно сообщению, президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запад сорвал эти договоренности.
"Я их видел: они мало к чему кого-то обязывают. С этого можно начинать, они носят общий характер. Сразу же сели за стол переговоров - можно вести разговор о прекращении огня, а потом о разводе вооруженных сил. Но это за столом надо решать", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В случае перемирия с Украиной России нужны гарантии, заявил Лукашенко
Вчера, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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