https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663317.html

Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе

Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко: Белоруссия и Россия выработали позицию по вопросу мира в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единой позиции Минска и Москвы, по его словам, она заключается в том, что для установления мира в регионе... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:15

2024-10-23T19:15

2024-10-23T19:25

белоруссия

россия

специальная военная операция на украине

минск

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о единой позиции Минска и Москвы, по его словам, она заключается в том, что для установления мира в регионе нужны переговоры."Александр Лукашенко рассказал, Беларусь и Россия выработали единую позицию: для установления мира в регионе нужны переговоры", - передает агентство Белта, ссылаясь на интервью Лукашенко британскому телевидению.Согласно сообщению, президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запад сорвал эти договоренности."Я их видел: они мало к чему кого-то обязывают. С этого можно начинать, они носят общий характер. Сразу же сели за стол переговоров - можно вести разговор о прекращении огня, а потом о разводе вооруженных сил. Но это за столом надо решать", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663602.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663220.html

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, в мире