https://ria.ru/20241023/liviya-1979447873.html

Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле

Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле - РИА Новости, 23.10.2024

Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле

Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:57

2024-10-23T00:57

2024-10-23T00:57

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке оборонной промышленности SAHA EXPO в Стамбуле, это может быть знаком сближения позиций двух противоборствующих в Ливии правительств, сообщает ливийский портал al-Wasat. Министерство обороны Турции сообщило в своих соцсетях о встрече министра обороны Турции Яшара Гюлера на полях выставки с министром внутренних дел заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Имадом Трабулси. В свою очередь ливийский портал отмечает, что министр лично встретил Трабулси и Саддама Хафтара, представляющего правительство в Бенгази, они осмотрели вместе павильоны выставки и провели ряд встреч с турецкими чиновниками. "Встреча Трабулси и Хафтара указывает на возможное сближение между ПНЕ в Триполи и генштабом в Бенгази", - пишет издание. Выставка SAHA EXPO проходит с 22 по 26 октября в Стамбуле при участии более 300 официальных и 150 коммерческих делегаций. Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в сентябре РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны парламента) Агила Салех. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в феврале совершил первый официальный визит в Ливию на данной должности. Фидан отметил ранее, что Анкара стремится к устранению раскола между западом и востоком Ливии путем диалога. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html

https://ria.ru/20240930/livija-1975509103.html

https://ria.ru/20240917/liviya-1973096774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, турция, триполи, халифа хафтар, хакан фидан, яшар гюлер, оон