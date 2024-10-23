Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле
Сын Хафтара вместе с министром ПНЕ Ливии посетил оборонную выставку в Стамбуле
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке оборонной промышленности SAHA EXPO в Стамбуле, это может быть знаком сближения позиций двух противоборствующих в Ливии правительств, сообщает ливийский портал al-Wasat.
Министерство обороны Турции сообщило в своих соцсетях о встрече министра обороны Турции Яшара Гюлера на полях выставки с министром внутренних дел заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Имадом Трабулси.
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В свою очередь ливийский портал отмечает, что министр лично встретил Трабулси и Саддама Хафтара, представляющего правительство в Бенгази, они осмотрели вместе павильоны выставки и провели ряд встреч с турецкими чиновниками.
"Встреча Трабулси и Хафтара указывает на возможное сближение между ПНЕ в Триполи и генштабом в Бенгази", - пишет издание.
Выставка SAHA EXPO проходит с 22 по 26 октября в Стамбуле при участии более 300 официальных и 150 коммерческих делегаций.
Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в сентябре РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны парламента) Агила Салех.
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в феврале совершил первый официальный визит в Ливию на данной должности. Фидан отметил ранее, что Анкара стремится к устранению раскола между западом и востоком Ливии путем диалога.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.