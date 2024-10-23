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Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле - РИА Новости, 23.10.2024
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00:57 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/liviya-1979447873.html
Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле
Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле - РИА Новости, 23.10.2024
Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле
Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:57
2024-10-23T00:57
в мире
ливия
турция
триполи
халифа хафтар
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яшар гюлер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке оборонной промышленности SAHA EXPO в Стамбуле, это может быть знаком сближения позиций двух противоборствующих в Ливии правительств, сообщает ливийский портал al-Wasat. Министерство обороны Турции сообщило в своих соцсетях о встрече министра обороны Турции Яшара Гюлера на полях выставки с министром внутренних дел заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Имадом Трабулси. В свою очередь ливийский портал отмечает, что министр лично встретил Трабулси и Саддама Хафтара, представляющего правительство в Бенгази, они осмотрели вместе павильоны выставки и провели ряд встреч с турецкими чиновниками. "Встреча Трабулси и Хафтара указывает на возможное сближение между ПНЕ в Триполи и генштабом в Бенгази", - пишет издание. Выставка SAHA EXPO проходит с 22 по 26 октября в Стамбуле при участии более 300 официальных и 150 коммерческих делегаций. Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в сентябре РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны парламента) Агила Салех. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в феврале совершил первый официальный визит в Ливию на данной должности. Фидан отметил ранее, что Анкара стремится к устранению раскола между западом и востоком Ливии путем диалога. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html
https://ria.ru/20240930/livija-1975509103.html
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в мире, ливия, турция, триполи, халифа хафтар, хакан фидан, яшар гюлер, оон
В мире, Ливия, Турция, Триполи, Халифа Хафтар, Хакан Фидан, Яшар Гюлер, ООН
Сын Хафтара посетил оборонную выставку в Стамбуле

Сын Хафтара вместе с министром ПНЕ Ливии посетил оборонную выставку в Стамбуле

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сын ливийского маршала Халифы Хафтара, начальник сухопутных войск при базирующемся на востоке Ливии генштабе Саддам Хафтар принял участие в турецкой выставке оборонной промышленности SAHA EXPO в Стамбуле, это может быть знаком сближения позиций двух противоборствующих в Ливии правительств, сообщает ливийский портал al-Wasat.
Министерство обороны Турции сообщило в своих соцсетях о встрече министра обороны Турции Яшара Гюлера на полях выставки с министром внутренних дел заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Имадом Трабулси.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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17 сентября, 02:44
В свою очередь ливийский портал отмечает, что министр лично встретил Трабулси и Саддама Хафтара, представляющего правительство в Бенгази, они осмотрели вместе павильоны выставки и провели ряд встреч с турецкими чиновниками.
"Встреча Трабулси и Хафтара указывает на возможное сближение между ПНЕ в Триполи и генштабом в Бенгази", - пишет издание.
Выставка SAHA EXPO проходит с 22 по 26 октября в Стамбуле при участии более 300 официальных и 150 коммерческих делегаций.
Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в сентябре РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны парламента) Агила Салех.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в феврале совершил первый официальный визит в Ливию на данной должности. Фидан отметил ранее, что Анкара стремится к устранению раскола между западом и востоком Ливии путем диалога.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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В миреЛивияТурцияТриполиХалифа ХафтарХакан ФиданЯшар ГюлерООН
 
 
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