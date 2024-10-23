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Эффективность лечения онкозаболевания выросла на Ставрополье - РИА Новости, 23.10.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
18:02 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lechenie-1979642046.html
Эффективность лечения онкозаболевания выросла на Ставрополье
Эффективность лечения онкозаболевания выросла на Ставрополье - РИА Новости, 23.10.2024
Эффективность лечения онкозаболевания выросла на Ставрополье
В Ставропольском крае улучшились показатели работы онкологической службы: ранняя выявляемость заболеваний выросла с 56% до 60%, снижаются показатели смертности, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:02
2024-10-23T18:02
ставропольский край
ставропольский край
онкология
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Ставропольском крае улучшились показатели работы онкологической службы: ранняя выявляемость заболеваний выросла с 56% до 60%, снижаются показатели смертности, увеличивается продолжительность жизни пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Повышению эффективности лечения способствует реализация краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранения". Как сообщил министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, проект реализуется с 2019 года и включает большой спектр мероприятий. "В рамках реализации проекта произошло серьезное переоснащение онкологической службы края: приобретено более 255 единиц высокотехнологичного оборудования практически на 3 миллиарда рублей. Могу однозначно сегодня говорить, что наши онкодиспансеры оснащены самым современным медоборудованием и способны решать амбициозные задачи по лечению пациентов с онкозаболеваниями, и мы это делаем. Сегодня небольшое число случаев требует перенаправления пациентов в федеральные клиники. Основную часть случаев заболеваний мы можем лечить в наших диспансерах", - отметил министр, его слова приводит пресс-служба. Одной из важнейших задач остается раннее выявление онкозаболеваний, которое позволяет излечить патологию, сохранив здоровье и жизнь пациентов. В рамках проекта также реализуются меры, направленные на противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и укрепление общественного здоровья, своевременное прохождение пациентами медицинских осмотров и скринингов по выявлению ранних признаков заболеваний. В рамках регионального проекта продолжается строительство нового корпуса краевого клинического онкологического диспансера, который будет включать диагностический и операционный блоки, реанимацию, хирургическое отделение и отделения радионуклидной терапии, онкогематологии. Ввод нового лечебно-диагностического корпуса позволит увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену. Ожидается увеличение количества высокотехнологичных операций.
https://ria.ru/20240930/turizm-1975474583.html
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html
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ставропольский край, онкология
Ставропольский край, Ставропольский край, Онкология

Эффективность лечения онкозаболевания выросла на Ставрополье

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Ставрополь
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Ставропольском крае улучшились показатели работы онкологической службы: ранняя выявляемость заболеваний выросла с 56% до 60%, снижаются показатели смертности, увеличивается продолжительность жизни пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Повышению эффективности лечения способствует реализация краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранения". Как сообщил министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, проект реализуется с 2019 года и включает большой спектр мероприятий.
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"В рамках реализации проекта произошло серьезное переоснащение онкологической службы края: приобретено более 255 единиц высокотехнологичного оборудования практически на 3 миллиарда рублей. Могу однозначно сегодня говорить, что наши онкодиспансеры оснащены самым современным медоборудованием и способны решать амбициозные задачи по лечению пациентов с онкозаболеваниями, и мы это делаем. Сегодня небольшое число случаев требует перенаправления пациентов в федеральные клиники. Основную часть случаев заболеваний мы можем лечить в наших диспансерах", - отметил министр, его слова приводит пресс-служба.
Одной из важнейших задач остается раннее выявление онкозаболеваний, которое позволяет излечить патологию, сохранив здоровье и жизнь пациентов. В рамках проекта также реализуются меры, направленные на противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и укрепление общественного здоровья, своевременное прохождение пациентами медицинских осмотров и скринингов по выявлению ранних признаков заболеваний.
В рамках регионального проекта продолжается строительство нового корпуса краевого клинического онкологического диспансера, который будет включать диагностический и операционный блоки, реанимацию, хирургическое отделение и отделения радионуклидной терапии, онкогематологии. Ввод нового лечебно-диагностического корпуса позволит увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену. Ожидается увеличение количества высокотехнологичных операций.
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