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Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру" - РИА Новости, 23.10.2024
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16:43 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lavrov-1979608203.html
Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру"
Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру" - РИА Новости, 23.10.2024
Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру"
Москве давно понятно, какие у Владимира Зеленского могут быть "шаги к миру", его "планы победы" в РФ рассматривают как "не очень увлекательный комикс", заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:43
2024-10-23T16:43
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
сергей лавров
павел зарубин
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москве давно понятно, какие у Владимира Зеленского могут быть "шаги к миру", его "планы победы" в РФ рассматривают как "не очень увлекательный комикс", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления Киева про взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле - всем уже понятно", - сказал Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина. Он подчеркнул, что тут Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, но после этого было нападение на Курскую область. У Зеленского, добавил Лавров, была "формула мира", далее - "план победы", по сути отвергнутый Западом, а сейчас Киев придумал очередной план, касающийся мер, которые будет предпринимать сама Украина. По его словам, в Москве такие заявления и шаги Зеленского видят как "не очень увлекательный комикс". В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241023/zelenskij-1979450799.html
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html
https://ria.ru/20241023/udary-1979515377.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, сергей лавров, павел зарубин, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру"

Лавров: Москве давно понятно, какие у Зеленского могут быть шаги к миру

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москве давно понятно, какие у Владимира Зеленского могут быть "шаги к миру", его "планы победы" в РФ рассматривают как "не очень увлекательный комикс", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления Киева про взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре.
Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов
Вчера, 01:51
"Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле - всем уже понятно", - сказал Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина.
Он подчеркнул, что тут Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, но после этого было нападение на Курскую область. У Зеленского, добавил Лавров, была "формула мира", далее - "план победы", по сути отвергнутый Западом, а сейчас Киев придумал очередной план, касающийся мер, которые будет предпринимать сама Украина.
По его словам, в Москве такие заявления и шаги Зеленского видят как "не очень увлекательный комикс".
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Лавров высказался о секретных пунктах "плана победы" Зеленского
18 октября, 15:47
Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об ударах по инфраструктуре
Вчера, 11:40
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровПавел ЗарубинЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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