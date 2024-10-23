https://ria.ru/20241023/lavrov-1979608203.html

Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру"

Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру" - РИА Новости, 23.10.2024

Лавров прокомментировал слова Зеленского о "шагах к миру"

Москве давно понятно, какие у Владимира Зеленского могут быть "шаги к миру", его "планы победы" в РФ рассматривают как "не очень увлекательный комикс", заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:43

2024-10-23T16:43

2024-10-23T16:43

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москве давно понятно, какие у Владимира Зеленского могут быть "шаги к миру", его "планы победы" в РФ рассматривают как "не очень увлекательный комикс", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления Киева про взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле - всем уже понятно", - сказал Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина. Он подчеркнул, что тут Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, но после этого было нападение на Курскую область. У Зеленского, добавил Лавров, была "формула мира", далее - "план победы", по сути отвергнутый Западом, а сейчас Киев придумал очередной план, касающийся мер, которые будет предпринимать сама Украина. По его словам, в Москве такие заявления и шаги Зеленского видят как "не очень увлекательный комикс". В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/zelenskij-1979450799.html

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html

https://ria.ru/20241023/udary-1979515377.html

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