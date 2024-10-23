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Лавров объяснил, почему продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
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16:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lavrov-1979602417.html
Лавров объяснил, почему продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров объяснил, почему продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024
Лавров объяснил, почему продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке
Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются главным образом потому, что США не хотят воздействовать на Израиль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:25
2024-10-23T16:25
в мире
ближний восток
сша
израиль
сергей лавров
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются главным образом потому, что США не хотят воздействовать на Израиль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос, были ли результаты от переговоров с участием разных стран по урегулированию в этом регионе. "Почему вы спрашиваете, дали ли переговоры какой-то результат? Война-то продолжается, значит, не дали никакого результата. Основная причина в том, что Соединенные Штаты не хотят воздействовать на Израиль", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, ближний восток, сша, израиль, сергей лавров
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке

Лавров назвал нежелание США повлиять на Израиль причиной боев на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются главным образом потому, что США не хотят воздействовать на Израиль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос, были ли результаты от переговоров с участием разных стран по урегулированию в этом регионе.
"Почему вы спрашиваете, дали ли переговоры какой-то результат? Война-то продолжается, значит, не дали никакого результата. Основная причина в том, что Соединенные Штаты не хотят воздействовать на Израиль", - сказал Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреБлижний ВостокСШАИзраильСергей Лавров
 
 
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