https://ria.ru/20241023/latviya-1979671880.html

В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 23.10.2024

В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовный процесс двух лиц по подозрению в шпионаже в пользу РФ, сообщила... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:36

2024-10-23T20:36

2024-10-23T20:36

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовный процесс двух лиц по подозрению в шпионаже в пользу РФ, сообщила пресс-служба ведомства. "Служба государственной безопасности 21 октября попросила прокуратуру возбудить уголовный процесс в отношении двух лиц за сбор секретной информации с целью передачи ее России", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из подозреваемых, гражданин Латвии, ранее уже обвинялся в шпионаже в пользу РФ, против второго уголовный процесс не возбуждался, оба подозреваемых арестованы. Как сообщил портал Baltnews, речь идет о таксисте Сергее Сидорове, а также Светланы Николаевой, чей сын Александр Дубяго вышел с российским флагом к монументу Освободителям Риги на День Победы 2022 года, после чего был обвинен по статье о геноциде и месяц провел в тюрьме. Николаеву арестовали в мае 2024 года, когда она передала из России деньги на адвоката Сидорову, которого обвиняют в сборе информации для базирующегося в РФ канала "Антифашисты Прибалтики".

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