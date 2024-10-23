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Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:31
2024-10-23T13:31
2024-10-23T13:31
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье
ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники 13 бригад ВСУ в Курской области