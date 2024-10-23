https://ria.ru/20241023/kurskaya-1979545398.html

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.10.2024

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:31

2024-10-23T13:31

2024-10-23T13:31

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)