https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html
В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ
В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2024
В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ
Предотвращен заход диверсионно-разведывательной группы в один из лесов Курской области, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:40
2024-10-23T18:40
2024-10-23T23:11
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предотвращен заход диверсионно-разведывательной группы в один из лесов Курской области, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в один из лесов Курской области. Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен", - сообщили в ведомстве.Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения КТО.
https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Уничтожение украинской ДРГ в Курской области
Предотвращен заход украинской ДРГ в Курскую область, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили в Росгвардии.
2024-10-23T18:40
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PT0M59S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ
Росгвардия нашла транспорт с украинской ДРГ в курском лесу и уничтожила его