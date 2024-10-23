https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html

В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ

В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2024

В Курской области предотвратили прорыв украинской ДРГ

Предотвращен заход диверсионно-разведывательной группы в один из лесов Курской области, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:40

2024-10-23T18:40

2024-10-23T23:11

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предотвращен заход диверсионно-разведывательной группы в один из лесов Курской области, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в один из лесов Курской области. Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен", - сообщили в ведомстве.Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения КТО.

https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html

курская область

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Уничтожение украинской ДРГ в Курской области Предотвращен заход украинской ДРГ в Курскую область, противник уничтожен с помощью FPV-дрона, сообщили в Росгвардии. 2024-10-23T18:40 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)