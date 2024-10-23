https://ria.ru/20241023/kupyura-1979623453.html

Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС"

Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС" - РИА Новости, 23.10.2024

Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС"

Президент Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:15

2024-10-23T17:15

2024-10-23T18:09

экономика

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дмитрий песков

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС". После завершения заседания саммита в расширенном составе российский лидер покидал зал с некоей купюрой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам, а затем отдал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. "Это кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы об этом эпизоде. По его словам, купюра "символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".Набиуллиной банкнота не понравилась, добавил Песков.

https://ria.ru/20241023/putin-1979565060.html

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экономика, россия, казань, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин, брикс, торгово-промышленная палата рф, саммит брикс в казани в 2024 году