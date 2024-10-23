Рейтинг@Mail.ru
Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС" - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 23.10.2024 (обновлено: 18:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/kupyura-1979623453.html
Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС"
Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС" - РИА Новости, 23.10.2024
Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС"
Президент Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:15
2024-10-23T18:09
экономика
россия
казань
эльвира набиуллина
дмитрий песков
владимир путин
брикс
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599925_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_a90e5ca51c115c6be735dbd7cc55662e.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС". После завершения заседания саммита в расширенном составе российский лидер покидал зал с некоей купюрой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам, а затем отдал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. "Это кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы об этом эпизоде. По его словам, купюра "символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".Набиуллиной банкнота не понравилась, добавил Песков.
https://ria.ru/20241023/putin-1979565060.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599925_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_9399e01c239a86d47ef5351f5386ab04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казань, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин, брикс, торгово-промышленная палата рф, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Казань, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, Торгово-промышленная палата РФ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС"

Путин на саммите в Казани передал Набиуллиной символическую "купюру БРИКС"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани
Президент Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС".
После завершения заседания саммита в расширенном составе российский лидер покидал зал с некоей купюрой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам, а затем отдал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин высказался об использовании доллара в качестве оружия
Вчера, 14:25
"Это кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы об этом эпизоде.
По его словам, купюра "символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".
Набиуллиной банкнота не понравилась, добавил Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКазаньЭльвира НабиуллинаДмитрий ПесковВладимир ПутинБРИКСТоргово-промышленная палата РФСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала