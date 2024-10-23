https://ria.ru/20241023/kuban-1979445321.html

На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание

На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание - РИА Новости, 23.10.2024

На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание

Дорожно-строительная компания из Новороссийска ускорила техобслуживание на 28% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:28

2024-10-23T00:28

2024-10-23T00:28

краснодарский край

экономика

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Дорожно-строительная компания из Новороссийска ускорила техобслуживание на 28% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации Краснодарского края. "Предприятие из Новороссийска завершило активную фазу реализации нацпроекта "Производительность труда". Дорожно-строительная компания "Основа" совместно с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода оптимизировала процесс технического обслуживания транспорта…. В результате сократили время техобслуживания на 28% и количество запасов на 25%, а также увеличили выработку на 38%", - говорится в сообщении. Уточняется, что совместно с экспертами сотрудники компании смогли сократить лишние перемещения рабочих и материалов, а также стандартизировали процессы. Компания занимается строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных, а также железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов, укрепительных, противооползневых, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии.

https://ria.ru/20240611/obsluzhivanie-1952250638.html

новороссийск

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, новороссийск, краснодарский край