https://ria.ru/20241023/kuban-1979445321.html
На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание
На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание - РИА Новости, 23.10.2024
На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание
Дорожно-строительная компания из Новороссийска ускорила техобслуживание на 28% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:28
2024-10-23T00:28
2024-10-23T00:28
краснодарский край
экономика
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Дорожно-строительная компания из Новороссийска ускорила техобслуживание на 28% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации Краснодарского края. "Предприятие из Новороссийска завершило активную фазу реализации нацпроекта "Производительность труда". Дорожно-строительная компания "Основа" совместно с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода оптимизировала процесс технического обслуживания транспорта…. В результате сократили время техобслуживания на 28% и количество запасов на 25%, а также увеличили выработку на 38%", - говорится в сообщении. Уточняется, что совместно с экспертами сотрудники компании смогли сократить лишние перемещения рабочих и материалов, а также стандартизировали процессы. Компания занимается строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных, а также железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов, укрепительных, противооползневых, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии.
https://ria.ru/20240611/obsluzhivanie-1952250638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Новороссийск, Краснодарский край
На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание
На Кубани дорожно-строительная компания ускорила техобслуживание на четверть
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Дорожно-строительная компания из Новороссийска ускорила техобслуживание на 28% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации Краснодарского края.
"Предприятие из Новороссийска завершило активную фазу реализации нацпроекта "Производительность труда". Дорожно-строительная компания "Основа" совместно с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода оптимизировала процесс технического обслуживания транспорта…. В результате сократили время техобслуживания на 28% и количество запасов на 25%, а также увеличили выработку на 38%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что совместно с экспертами сотрудники компании смогли сократить лишние перемещения рабочих и материалов, а также стандартизировали процессы.
Компания занимается строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных, а также железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов, укрепительных, противооползневых, гидротехнических и регуляционных сооружений, добавляют власти.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии.