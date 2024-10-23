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На Кубани разработали программу "Земский тренер" - РИА Новости, 23.10.2024
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Краснодарский край
 
00:08 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kuban-1979443483.html
На Кубани разработали программу "Земский тренер"
На Кубани разработали программу "Земский тренер" - РИА Новости, 23.10.2024
На Кубани разработали программу "Земский тренер"
Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:08
2024-10-23T00:08
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные учреждения в селах, смогут получить в 2025 году по миллиону рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "В сельской местности не хватает спортивных инструкторов. Этот вопрос не раз поднимали и сами жители во время встреч с активом муниципалитетов. Чтобы поддержать отрасль и замотивировать кадры, мы разработали программу "Земский тренер". Вынесем программу на заседание ЗСК (Законодательного собрания Краснодарского края – ред.) и надеемся на поддержку депутатов. В ее рамках из краевого бюджета 82 специалиста в следующем году смогут получить по миллиону рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что количество участников программы соответствует потребностям в наставниках спортшкол и учреждений образования. Так, по итогам мониторинга краевого министерства физической культуры и спорта, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь 144 тренера-преподавателя. Получить господдержку в рамках новой краевой программы смогут тренеры, прибывшие в 2025-2027 годах на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или городского типа, а также города с населением до 50 тысяч человек.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани разработали программу "Земский тренер"

На Кубани тренеры на селе смогут получить миллион рублей по краевой программе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУлица в селе Фанагорийское Краснодарского края
Улица в селе Фанагорийское Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Улица в селе Фанагорийское Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные учреждения в селах, смогут получить в 2025 году по миллиону рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В сельской местности не хватает спортивных инструкторов. Этот вопрос не раз поднимали и сами жители во время встреч с активом муниципалитетов. Чтобы поддержать отрасль и замотивировать кадры, мы разработали программу "Земский тренер". Вынесем программу на заседание ЗСК (Законодательного собрания Краснодарского края – ред.) и надеемся на поддержку депутатов. В ее рамках из краевого бюджета 82 специалиста в следующем году смогут получить по миллиону рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор добавил, что количество участников программы соответствует потребностям в наставниках спортшкол и учреждений образования. Так, по итогам мониторинга краевого министерства физической культуры и спорта, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь 144 тренера-преподавателя.
Получить господдержку в рамках новой краевой программы смогут тренеры, прибывшие в 2025-2027 годах на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или городского типа, а также города с населением до 50 тысяч человек.
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