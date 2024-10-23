https://ria.ru/20241023/kuban-1979443483.html
На Кубани разработали программу "Земский тренер"
На Кубани разработали программу "Земский тренер" - РИА Новости, 23.10.2024
На Кубани разработали программу "Земский тренер"
Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:08
2024-10-23T00:08
2024-10-23T00:08
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные учреждения в селах, смогут получить в 2025 году по миллиону рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "В сельской местности не хватает спортивных инструкторов. Этот вопрос не раз поднимали и сами жители во время встреч с активом муниципалитетов. Чтобы поддержать отрасль и замотивировать кадры, мы разработали программу "Земский тренер". Вынесем программу на заседание ЗСК (Законодательного собрания Краснодарского края – ред.) и надеемся на поддержку депутатов. В ее рамках из краевого бюджета 82 специалиста в следующем году смогут получить по миллиону рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что количество участников программы соответствует потребностям в наставниках спортшкол и учреждений образования. Так, по итогам мониторинга краевого министерства физической культуры и спорта, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь 144 тренера-преподавателя. Получить господдержку в рамках новой краевой программы смогут тренеры, прибывшие в 2025-2027 годах на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или городского типа, а также города с населением до 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969076996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани разработали программу "Земский тренер"
На Кубани тренеры на селе смогут получить миллион рублей по краевой программе
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", в рамках которой более 80 тренеров, приехавших работать в спортшколы и образовательные учреждения в селах, смогут получить в 2025 году по миллиону рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В сельской местности не хватает спортивных инструкторов. Этот вопрос не раз поднимали и сами жители во время встреч с активом муниципалитетов. Чтобы поддержать отрасль и замотивировать кадры, мы разработали программу "Земский тренер". Вынесем программу на заседание ЗСК (Законодательного собрания Краснодарского края – ред.) и надеемся на поддержку депутатов. В ее рамках из краевого бюджета 82 специалиста в следующем году смогут получить по миллиону рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор добавил, что количество участников программы соответствует потребностям в наставниках спортшкол и учреждений образования. Так, по итогам мониторинга краевого министерства физической культуры и спорта, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь 144 тренера-преподавателя.
Получить господдержку в рамках новой краевой программы смогут тренеры, прибывшие в 2025-2027 годах на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или городского типа, а также города с населением до 50 тысяч человек.