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В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 23.10.2024
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:27
2024-10-23T07:27
2024-10-23T07:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ."Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", — уточнили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
Авиация РФ ночью уничтожила украинские безэкипажные катера у берегов Крыма