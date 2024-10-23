https://ria.ru/20241023/krym-1979469598.html

В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 23.10.2024

В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:27

2024-10-23T07:27

2024-10-23T07:52

специальная военная операция на украине

черное море

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928498377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c099e84a98a361dd96ba2cae863f71.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ."Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", — уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240926/vsu-1974928331.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, безопасность