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В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 23.10.2024 (обновлено: 07:52 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/krym-1979469598.html
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 23.10.2024
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:27
2024-10-23T07:52
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ."Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", — уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240926/vsu-1974928331.html
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черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность
В Черном море за ночь уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Авиация РФ ночью уничтожила украинские безэкипажные катера у берегов Крыма

© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar SarsenovУкраинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник Magura V5. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", — уточнили в министерстве.
Уничтожение многоцелевого катера ВСУ ударом Ланцета в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
26 сентября, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасность
 
 
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