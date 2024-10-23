https://ria.ru/20241023/kredit-1979690578.html

В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов

В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов - РИА Новости, 23.10.2024

В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов

Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов предоставят на срок до 45 лет, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T23:29

2024-10-23T23:29

2024-10-23T23:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

евросоюз

в мире

дидье рейндерс

урсула фон дер ляйен

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов предоставят на срок до 45 лет, следует из заявления Совета ЕС."Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок (погашения. — Прим. ред.) 45 лет", — говорится в документе.Там также указывается, что заимствования ЕС для выделения этого кредита будут гарантированы бюджетом Евросоюза."Согласно новым правилам, 95 процентов средств, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате иммобилизации российских суверенных активов, будут направлены в бюджет и использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины, <...> чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты. Оставшиеся пять процентов будут направляться в Европейский фонд мира", — уточняется в заявлении.Кроме того, в Совете ЕС отметили, что предоставление средств киевским властям будет увязано с ранее представленным ими планом реформ.Накануне Европейский парламент большинством голосов поддержал предложенный ЕК механизм выделения кредита Украине в размере 35 миллиардов евро под российские активы.Как ожидается, эти средства составят большую часть от согласованных ранее странами G7 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). "Семерка" должна объявить о конкретных взносах 25 октября на встрече министров финансов объединения в Вашингтоне. Предполагается, что кредит будет доступен Украине до конца года, а все транши переведут до конца 2025-го.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html

https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html

https://ria.ru/20241022/evroparlament-1979425775.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, евросоюз, в мире, дидье рейндерс, урсула фон дер ляйен, g7, еврокомиссия, жозеп боррель, дмитрий песков, сша