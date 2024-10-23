https://ria.ru/20241023/kredit-1979690578.html
В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов
В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов - РИА Новости, 23.10.2024
В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов
Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов предоставят на срок до 45 лет, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:29
2024-10-23T23:29
2024-10-23T23:56
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов предоставят на срок до 45 лет, следует из заявления Совета ЕС."Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок (погашения. — Прим. ред.) 45 лет", — говорится в документе.Там также указывается, что заимствования ЕС для выделения этого кредита будут гарантированы бюджетом Евросоюза."Согласно новым правилам, 95 процентов средств, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате иммобилизации российских суверенных активов, будут направлены в бюджет и использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины, <...> чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты. Оставшиеся пять процентов будут направляться в Европейский фонд мира", — уточняется в заявлении.Кроме того, в Совете ЕС отметили, что предоставление средств киевским властям будет увязано с ранее представленным ими планом реформ.Накануне Европейский парламент большинством голосов поддержал предложенный ЕК механизм выделения кредита Украине в размере 35 миллиардов евро под российские активы.Как ожидается, эти средства составят большую часть от согласованных ранее странами G7 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). "Семерка" должна объявить о конкретных взносах 25 октября на встрече министров финансов объединения в Вашингтоне. Предполагается, что кредит будет доступен Украине до конца года, а все транши переведут до конца 2025-го.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html
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украина, россия, евросоюз, в мире, дидье рейндерс, урсула фон дер ляйен, g7, еврокомиссия, жозеп боррель, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, В мире, Дидье Рейндерс, Урсула фон дер Ляйен, G7, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, США
В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины за счет российских активов
Совет ЕС: срок погашения кредита Украине за счет активов РФ составит до 45 лет
БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости.
Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов предоставят на срок до 45 лет, следует из заявления
Совета ЕС.
"Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок (погашения. — Прим. ред.) 45 лет", — говорится в документе.
Там также указывается, что заимствования ЕС для выделения этого кредита будут гарантированы бюджетом Евросоюза.
"Согласно новым правилам, 95 процентов средств, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате иммобилизации российских суверенных активов, будут направлены в бюджет и использованы для механизма кредитного сотрудничества для Украины, <...> чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты. Оставшиеся пять процентов будут направляться в Европейский фонд мира", — уточняется в заявлении.
Кроме того, в Совете ЕС отметили, что предоставление средств киевским властям будет увязано с ранее представленным ими планом реформ.
Накануне Европейский парламент большинством голосов поддержал предложенный ЕК механизм выделения кредита Украине в размере 35 миллиардов евро под российские активы.
Как ожидается, эти средства составят большую часть от согласованных ранее странами G7
50 миллиардов долларов США
(порядка 45 миллиардов евро). "Семерка" должна объявить о конкретных взносах 25 октября на встрече министров финансов объединения в Вашингтоне.
Предполагается, что кредит будет доступен Украине до конца года, а все транши переведут до конца 2025-го.
В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7
заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.