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Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября - РИА Новости, 23.10.2024
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16:00 23.10.2024
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Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября
Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября - РИА Новости, 23.10.2024
Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября
Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком". РИА Новости, 23.10.2024
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технологии
москва
россия
максут шадаев
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".Организаторами мероприятия выступают "Билайн бизнес" и "Ведомости". Конференция пройдет в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В пресс-службе отметили, что вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.По данным TelecomDaily за прошлый год, каждый третий россиянин жаловался на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным "Билайна", в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры. На сегодняшний день "Билайн" защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов."Цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются все большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое", - говорится в сообщении.На конференции обсудят командную игру, комфорт и сервис в многообразии предложений, инновационные решения для развития бизнеса. Также участники затронут следующие темы: этапы и способы безопасной работы с клиентами, доверие клиента в условиях цифровой экономики.Кроме того, на мероприятии обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Также спикерами конференции станут лидеры крупных современных технологических компаний России.Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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технологии, москва, россия, максут шадаев, билайн, вымпелком
Технологии, Москва, Россия, Максут Шадаев, Билайн, ВымпелКом

Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".
Организаторами мероприятия выступают "Билайн бизнес" и "Ведомости". Конференция пройдет в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В пресс-службе отметили, что вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.
По данным TelecomDaily за прошлый год, каждый третий россиянин жаловался на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным "Билайна", в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры. На сегодняшний день "Билайн" защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов.
"Цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются все большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое", - говорится в сообщении.
На конференции обсудят командную игру, комфорт и сервис в многообразии предложений, инновационные решения для развития бизнеса. Также участники затронут следующие темы: этапы и способы безопасной работы с клиентами, доверие клиента в условиях цифровой экономики.
Кроме того, на мероприятии обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.
Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Также спикерами конференции станут лидеры крупных современных технологических компаний России.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
 
ТехнологииМоскваРоссияМаксут ШадаевБилайнВымпелКом
 
 
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