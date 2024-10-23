https://ria.ru/20241023/konferentsiya-1979581816.html
Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября
Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября - РИА Новости, 23.10.2024
Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября
Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:00
2024-10-23T16:00
2024-10-23T16:00
технологии
москва
россия
максут шадаев
билайн
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105365/50/1053655008_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f076353677274a906f6a063cbd3f2d3f.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".Организаторами мероприятия выступают "Билайн бизнес" и "Ведомости". Конференция пройдет в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В пресс-службе отметили, что вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.По данным TelecomDaily за прошлый год, каждый третий россиянин жаловался на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным "Билайна", в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры. На сегодняшний день "Билайн" защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов."Цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются все большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое", - говорится в сообщении.На конференции обсудят командную игру, комфорт и сервис в многообразии предложений, инновационные решения для развития бизнеса. Также участники затронут следующие темы: этапы и способы безопасной работы с клиентами, доверие клиента в условиях цифровой экономики.Кроме того, на мероприятии обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Также спикерами конференции станут лидеры крупных современных технологических компаний России.Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105365/50/1053655008_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_bac429d5b7a3c3120ecbb8ca13531b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, максут шадаев, билайн, вымпелком
Технологии, Москва, Россия, Максут Шадаев, Билайн, ВымпелКом
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".
Организаторами мероприятия выступают "Билайн бизнес" и "Ведомости". Конференция пройдет в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В пресс-службе отметили, что вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.
По данным TelecomDaily за прошлый год, каждый третий россиянин жаловался на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным "Билайна
", в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры. На сегодняшний день "Билайн" защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов.
"Цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются все большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое", - говорится в сообщении.
На конференции обсудят командную игру, комфорт и сервис в многообразии предложений, инновационные решения для развития бизнеса. Также участники затронут следующие темы: этапы и способы безопасной работы с клиентами, доверие клиента в условиях цифровой экономики.
Кроме того, на мероприятии обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.
Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева
. Также спикерами конференции станут лидеры крупных современных технологических компаний России
.