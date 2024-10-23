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Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября

Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября - РИА Новости, 23.10.2024

Конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится 19 ноября

Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

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москва

россия

максут шадаев

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Межотраслевая конференция "Безопасность клиента на первом месте" состоится в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".Организаторами мероприятия выступают "Билайн бизнес" и "Ведомости". Конференция пройдет в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В пресс-службе отметили, что вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальными. Схемы мошенничества постоянно меняются, а суммы украденных злоумышленниками денежных средств ежегодно насчитывают миллиарды рублей.По данным TelecomDaily за прошлый год, каждый третий россиянин жаловался на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным "Билайна", в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры. На сегодняшний день "Билайн" защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов."Цифровая идентичность человека, его данные и личная информация подвергаются все большим угрозам, сравнимым с пандемиями в физическом мире. Нестабильность цифровой среды может нанести значительный ущерб как отдельным пользователям, так и крупным корпорациям. Для предотвращения подобных ситуаций компании должны регулярно проводить комплексные мероприятия по обеспечению безопасности данных клиентов. Это включает обучение сотрудников, контроль доступа к информации, использование шифрования, мониторинг событий и многое другое", - говорится в сообщении.На конференции обсудят командную игру, комфорт и сервис в многообразии предложений, инновационные решения для развития бизнеса. Также участники затронут следующие темы: этапы и способы безопасной работы с клиентами, доверие клиента в условиях цифровой экономики.Кроме того, на мероприятии обсудят, как современные технологии могут улучшить качество услуг, защитить клиентов от злоумышленников и сохранить репутацию компаний.Конференция пройдет при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Также спикерами конференции станут лидеры крупных современных технологических компаний России.Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, максут шадаев, билайн, вымпелком