https://ria.ru/20241023/kitay-1979553765.html
Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС
Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС
Китай будет реализовывать план сотрудничества по наращиванию потенциала образования стран БРИКС в цифровой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:59
2024-10-23T13:59
2024-10-23T13:59
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай будет реализовывать план сотрудничества по наращиванию потенциала образования стран БРИКС в цифровой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "Китай будет реализовывать план по наращиванию потенциала цифрового образования стран БРИКС", - заявил китайский лидер. Си Цзиньпин отметил, что в прошлом году он предложил инициативу по сотрудничеству в области цифрового образования в рамках БРИКС. "Я очень рад видеть, что этот механизм реализован", - добавил он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс
Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС
Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС
Си Цзиньпин: Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС
ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай будет реализовывать план сотрудничества по наращиванию потенциала образования стран БРИКС в цифровой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
"Китай будет реализовывать план по наращиванию потенциала цифрового образования стран БРИКС", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что в прошлом году он предложил инициативу по сотрудничеству в области цифрового образования в рамках БРИКС.
"Я очень рад видеть, что этот механизм реализован", - добавил он.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.