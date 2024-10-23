https://ria.ru/20241023/kitay-1979553765.html

Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС

Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Китай будет развивать цифровое образование стран БРИКС

Китай будет реализовывать план сотрудничества по наращиванию потенциала образования стран БРИКС в цифровой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:59

2024-10-23T13:59

2024-10-23T13:59

россия

китай

казань

си цзиньпин

брикс

саммит брикс

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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай будет реализовывать план сотрудничества по наращиванию потенциала образования стран БРИКС в цифровой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "Китай будет реализовывать план по наращиванию потенциала цифрового образования стран БРИКС", - заявил китайский лидер. Си Цзиньпин отметил, что в прошлом году он предложил инициативу по сотрудничеству в области цифрового образования в рамках БРИКС. "Я очень рад видеть, что этот механизм реализован", - добавил он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240912/si_tszinpin--1972273931.html

россия

китай

казань

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