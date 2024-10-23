Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл на саммит БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 23 октября 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в состав официальной делегации Киргизии также входят заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и киргизский посол в Москве Кубанычбек Боконтаев.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40