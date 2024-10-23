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Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:47

2024-10-23T15:47

2024-10-23T16:03

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в состав официальной делегации Киргизии также входят заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и киргизский посол в Москве Кубанычбек Боконтаев.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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