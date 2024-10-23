Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 23.10.2024 (обновлено: 16:03 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/kirgiziya-1979590002.html
Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:47
2024-10-23T16:03
саммит брикс в казани в 2024 году
садыр жапаров
брикс
рустам минниханов
россия
москва
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979594667_0:231:3150:2003_1920x0_80_0_0_3b83decd2427d2a7d0eb8d631f074c00.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в состав официальной делегации Киргизии также входят заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и киргизский посол в Москве Кубанычбек Боконтаев.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
россия
москва
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979594667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03f44546cf2c1015873fa64a91ed69c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, садыр жапаров, брикс, рустам минниханов, россия, москва, киргизия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Садыр Жапаров, БРИКС, Рустам Минниханов, Россия, Москва, Киргизия
Президент Киргизии прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл на саммит БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 23 октября 2024
Президент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 23 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что в состав официальной делегации Киргизии также входят заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и киргизский посол в Москве Кубанычбек Боконтаев.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуСадыр ЖапаровБРИКСРустам МиннихановРоссияМоскваКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала