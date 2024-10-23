https://ria.ru/20241023/kirgizija-1979605220.html

В Киргизии выразили обеспокоенность проблемами трудовых мигрантов в России

В Киргизии выразили обеспокоенность проблемами трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 23.10.2024

В Киргизии выразили обеспокоенность проблемами трудовых мигрантов в России

Киргизия обеспокоена проблемами, которые возникают в последнее время у киргизских трудовых мигрантов, находящихся в России, заявил спикер парламента республики... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:36

2024-10-23T16:36

2024-10-23T16:36

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БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Киргизия обеспокоена проблемами, которые возникают в последнее время у киргизских трудовых мигрантов, находящихся в России, заявил спикер парламента республики Нурланбек Шакиев. Как сообщили журналистам в пресс-службе киргизского законодательного собрания, в среду спикер парламента встретился с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым. Он поздравил дипломата с назначением и пожелал успешной реализации его миссии. "Хочу отметить, что кыргызско-российские отношения, особенно политическое и торгово-экономическое сотрудничество, находятся на весьма высоком уровне. Я надеюсь, что в качестве посла вы будете активно работать над их дальнейшим укреплением, поскольку между Кыргызстаном и Россией существует огромный потенциал для сотрудничества в различных областях, включая не только экономику, но и культурно-гуманитарные связи", - приводит слова спикера пресс-служба. Шакиев добавил, что Киргизия нацелена нарастить двусторонний ежегодный товарооборот с РФ до 5 миллиардов долларов США. "Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Мы должны в полной мере использовать имеющиеся возможности и укреплять торговые связи, устраняя все барьеры. Наряду с этим необходимо реализовывать совместные инвестиционные проекты, активизировать работу в этом перспективном направлении", - уточнил глава заксобрания. По данным пресс-службы, кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся трудовых мигрантов. Спикер парламента отметил, что граждане Киргизии в РФ сталкиваются с различными препятствиями при пересечении границы и осуществлении трудовой деятельности. "Эти вопросы не могут не вызывать нашего беспокойства", - заявил он, призвав посла провести соответствующую работу по обозначенной теме. "В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов выразил благодарность за поддержку и добавил, что в качестве посла будет работать по всем предложениям. Кроме того, дипломат заверил, что в ближайшее время ситуация, связанная с мигрантами, будет урегулирована", - подчеркнули в парламенте. Также, как добавили в пресс-службе, глава диппредставительства заверил, что приложит все усилия для выведения сотрудничества Киргизии и России на новый уровень.

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

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