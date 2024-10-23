https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979638508.html

"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения

"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения - РИА Новости, 23.10.2024

"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения

Руководство ливанского движения "Хезболлах" официально подтверждает гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:53

2024-10-23T17:53

2024-10-23T17:58

хезболла

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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Руководство ливанского движения "Хезболлах" официально подтверждает гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Мы скорбим в связи с гибелью великого командира, главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975240388.html

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хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире