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"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения - РИА Новости, 23.10.2024
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17:53 23.10.2024 (обновлено: 17:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979638508.html
"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения
"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения - РИА Новости, 23.10.2024
"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения
Руководство ливанского движения "Хезболлах" официально подтверждает гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:53
2024-10-23T17:58
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Руководство ливанского движения "Хезболлах" официально подтверждает гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Мы скорбим в связи с гибелью великого командира, главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина", - говорится в заявлении.
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хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета движения

"Хезболла" подтвердила гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина

CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Хашем Сафиеддин
Хашем Сафиеддин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
CC BY 4.0 / Khamenei.ir /
Хашем Сафиеддин. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Руководство ливанского движения "Хезболлах" официально подтверждает гибель главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Мы скорбим в связи с гибелью великого командира, главы исполнительного совета Хашема Сафийеддина", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель Насруллы
28 сентября, 14:35
 
ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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