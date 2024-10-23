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"Хезболла" заявила об атаке по местам скопления израильских военных
"Хезболла" заявила об атаке по местам скопления израильских военных - РИА Новости, 23.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке по местам скопления израильских военных
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы атаковали ракетами пять мест скопления живой силы армии Израиля между поселениями Одейси, Раб Салясин и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:48
2024-10-23T14:48
2024-10-23T15:15
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы атаковали ракетами пять мест скопления живой силы армии Израиля между поселениями Одейси, Раб Салясин и Маркаба на ливано-израильской границе. "Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления израильских военных между Раб Салясин и Маркаба", - сообщается в одном из заявлений пресс-службы движения. Еще четыре группы израильских военных были атакованы между Раб Салясин и Одейси. Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла серию ударов по городу Тир и нескольким поселениям на юге Ливана. Бойцы "Хезболлах" в ответ ударили по базе военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива. Согласно последним заявлениям руководства "Хезболлах", с начала наземной операции 1 октября армии Израиля не удалось закрепится ни в одном из ливанских населенных пунктов. По данным движения, за первую неделю боестолкновений потери израильской армии составили 50 убитыми и около 500 ранеными.
https://ria.ru/20241022/bpla-1979385194.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об атаке по местам скопления израильских военных
"Хезболла" заявила об атаке по пяти местам скопления израильских военных