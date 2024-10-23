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Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
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14:12 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979561201.html
Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте
Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:12
2024-10-23T14:12
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах". Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. ЦАХАЛ утверждает, что бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель". Директор больницы "Ас-Сахель" Фади Фахри Аламе заявлял ранее, что сообщения израильских военных являются лишь предлогом для продолжения атак на Ливан. "Мы не видели доказательств по этому поводу на данный момент", - заявил Остин, отвечая на вопрос журналистов в Риме, есть ли у США доказательства по поводу наличия бункера "Хезболлах" под больницей. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241020/udary-1979035681.html
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в мире, космос - риа наука, сша, бейрут, ливан, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, США, Бейрут, Ливан, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте

Остин: у США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" под больницей Бейрута

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. ЦАХАЛ утверждает, что бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель". Директор больницы "Ас-Сахель" Фади Фахри Аламе заявлял ранее, что сообщения израильских военных являются лишь предлогом для продолжения атак на Ливан.
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"Мы не видели доказательств по этому поводу на данный момент", - заявил Остин, отвечая на вопрос журналистов в Риме, есть ли у США доказательства по поводу наличия бункера "Хезболлах" под больницей.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреКосмос - РИА НаукаСШАБейрутЛиванЛлойд ОстинХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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