Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте
Остин: у США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" под больницей Бейрута
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. ЦАХАЛ утверждает, что бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель". Директор больницы "Ас-Сахель" Фади Фахри Аламе заявлял ранее, что сообщения израильских военных являются лишь предлогом для продолжения атак на Ливан.
"Мы не видели доказательств по этому поводу на данный момент", - заявил Остин, отвечая на вопрос журналистов в Риме, есть ли у США доказательства по поводу наличия бункера "Хезболлах" под больницей.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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