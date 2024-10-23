https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979561201.html

Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте

Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024

Пентагон: У США нет доказательств наличия бункера "Хезболлы" в Бейруте

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:12

2024-10-23T14:12

2024-10-23T14:12

в мире

космос - риа наука

сша

бейрут

ливан

ллойд остин

хезболла

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975236173_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_77b7f4d25f7b8d651f56db633c9d1f20.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видели доказательств того, что под больницей "Ас-Сахель" в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах". Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила информацию, согласно которой под больницей в Бейруте расположен бункер движения "Хезболлах", где, как утверждается, хранится по меньшей мере полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. ЦАХАЛ утверждает, что бункер расположен прямо под больницей "Ас-Сахель". Директор больницы "Ас-Сахель" Фади Фахри Аламе заявлял ранее, что сообщения израильских военных являются лишь предлогом для продолжения атак на Ливан. "Мы не видели доказательств по этому поводу на данный момент", - заявил Остин, отвечая на вопрос журналистов в Риме, есть ли у США доказательства по поводу наличия бункера "Хезболлах" под больницей. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241020/udary-1979035681.html

https://ria.ru/20241020/livan-1979034361.html

сша

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, сша, бейрут, ливан, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024