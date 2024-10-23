Слушатели подкастов Харрис передумали за нее голосовать, показал опрос
USA Today: более 50% слушателей подкастов Харрис передумали за нее голосовать
© AP Photo / Matt YorkКамала Харрис
© AP Photo / Matt York
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более половины слушателей подкастов с участием кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис после ее выступлений усомнились в том, что отдадут свой голос за нее на предстоящих выборах, следует из исследования, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
По данным исследования, 51% респондентов, слушавших подкасты с участием Харрис, заявили, что вероятность того, что они за нее проголосуют, после услышанного снизилась. Еще 34% опрошенных, наоборот, заявили, что теперь с большей вероятностью отдадут свой голос вице-президенту. Оставшиеся 13% ответили, что подкасты никак не повлияли на их выбор.
При этом 49,5% респондентов, слушавших подкасты с участием кандидата от республиканцев Дональда Трампа, заявили, что теперь с большей вероятностью сделают выбор в его пользу. По данным исследования, у 28% слушателей поубавилось желание голосовать за Трампа, а еще 21,5% ответили, что его выступление не повлияло на их выбор.
При этом отмечается, что всего менее трети опрошенных слушали подкасты с участием кандидатов в президенты.
Исследование было проведено среди 1000 вероятных избирателей в США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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