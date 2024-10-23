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В Казани пройдет заседание саммита БРИКС под председательством Путина

В Казани пройдет заседание саммита БРИКС под председательством Путина - РИА Новости, 23.10.2024

В Казани пройдет заседание саммита БРИКС под председательством Путина

Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет в среду в Казани, заседания пройдут в узком и расширенном составах. РИА Новости, 23.10.2024

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2024-10-23T00:13

2024-10-23T00:14

россия

казань

египет

владимир путин

юрий ушаков

дмитрий песков

брикс

новый банк развития

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет в среду в Казани, заседания пройдут в узком и расширенном составах. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Встреча в узком составе Программа второго дня саммита БРИКС стартует с заседания в узком составе с участием Путина. В ходе него главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Также участники обсудят ситуацию, складывающуюся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения. Еще одной темой заседания в узком формате станет вопрос о дальнейшем расширении состава участников. В этом году в БРИКС вступили Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Однако в настоящее время еще более 30 стран в той или иной форме проявляют интерес к членству или сотрудничеству с объединением. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в узком формате ожидается дискуссия по поводу оформления новых участников объединения в качестве партнеров. По его данным, на статус "государств-партнеров" БРИКС сейчас претендуют 13 стран. Механизм предоставления этого статуса, как отмечал Ушаков, станет этапом подготовки желающих стран к полноценному членству в объединении. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на саммите участники будут обсуждать вопрос расширения, но в повестке сама тема не стоит. О растущем интересе к БРИКС сообщал и президент России Владимир Путин. На встрече с представителями СМИ стран объединения Путин отмечал, что с БРИКС так или иначе готовы сотрудничать уже 30 стран, а само расширение объединения - верный шаг, который повышает авторитет БРИКС. Итоги и общая позиция по Украине Обсуждение актуальных вопросов повестки саммита главы делегаций под председательством российского лидера продолжат на заседании в расширенном формате. В соответствии с девизом председательства России в БРИКС оба заседания будут посвящены теме укрепления многосторонности. На встрече в расширенном формате участники планируют дать оценку состояния сотрудничества стран БРИКС в экономике, торговле и отраслевом взаимодействии. Кроме того, ожидаются доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации "ВЭБ РФ" Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой. По завершении заседаний лидеры стран БРИКС примут Казанскую декларацию. Это комплексный документ, суммирующий все наработки российского председательства, а также итоги дискуссий, которые будут проходить в рамках двух заседаний саммита. Кроме того, декларация будет включать в себя общий подход стран БРИКС к ситуации на Украине. Он, по словам Ушакова, согласован и не вызывает возражений у членов объединения. Второй день саммита завершится торжественным приемом по случаю саммита от имени президента России. На мероприятие приглашены не только главы делегаций стран-членов БРИКС, но и представители государств, которые примут участие в мероприятиях формата "аутрич / БРИКС+" 24 октября.

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https://ria.ru/20241014/putin-1977940003.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html

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Дарья Буймова

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