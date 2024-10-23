https://ria.ru/20241023/japonija-1979445080.html

Япония начнет совместные с США учения Keen Sword-25

Япония начнет совместные с США учения Keen Sword-25 - РИА Новости, 23.10.2024

Япония начнет совместные с США учения Keen Sword-25

Япония начинает десятидневные крупномасштабные совместные с США учения Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных с обеих сторон, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:27

2024-10-23T00:27

2024-10-23T00:27

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ТОКИО, 23 окт – РИА Новости. Япония начинает десятидневные крупномасштабные совместные с США учения Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных с обеих сторон, сообщило министерство обороны страны. "Настоящие учения на основе крепкого союза Японии и США должны способствовать повышению боеготовности и оперативной совместимости Японии и США. Для того, чтобы быть способными реагировать на любую ситуацию, они должны укрепить силы сдерживания и реагирования и обеспечить оборону нашей страны, а также способствовать обеспечению мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении минобороны. В маневрах, которые развернутся на островах Амамиосима, Токуносима, Оки-но-Эрабудзима, а также вокруг территории Японии, примут участие сухопутные, военно-морские, военное воздушные силы самообороны Японии, а также их подразделения кибербезопасности. Учения будут отрабатывать деятельность штабов, совместные общие противокорабельные операции, амфибийные и десантные операции, противовоздушную и противоракетную оборону, защиту островов, обеспечение безопасности морских перевозок, защиту важных объектов, систему коммуникаций и связи командования, углубление межрегиональных операций. В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определённого использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации. Как сообщалось ранее японскими СМИ, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны. Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве - по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню, в больницу острова Хонсю. В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии, а также 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США. Также предусмотрено участие военных Австралии и Канады. В качестве обозревателей на учениях будут присутствовать военные Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Италии, Литвы, Нидерландов, Филиппин, Южной Кореи, Великобритании и обозревателей из стран НАТО.

https://ria.ru/20240928/tayvan-1975143520.html

https://ria.ru/20240728/ssha-1962459485.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964782490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, австралия, нато