https://ria.ru/20241023/jakutija-1979516839.html

В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации

В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации - РИА Новости, 23.10.2024

В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации

План по социальной газификации на 2024 год выполнен в Якутии досрочно, за три года по этой программе свои дома к газу в регионе подключили 7754 семьи, сообщает... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:47

2024-10-23T11:47

2024-10-23T11:47

республика саха (якутия)

жкх

россия

айсен николаев

газпром

единая россия

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ЯКУТСК, 23 окт - РИА Новости. План по социальной газификации на 2024 год выполнен в Якутии досрочно, за три года по этой программе свои дома к газу в регионе подключили 7754 семьи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил руководство компании "Газпром" и регионального оператора "Сахатранснефтегаз" за выдающиеся результаты. "В Якутии досрочно выполнен годовой план по социальной газификации. На сегодняшний день наши газовики уже обеспечили сетевым газом 1874 семьи. Работа продолжается, и эта цифра будет расти. Всего с 2021 года 7754 семьи Якутии подключили свои дома к газу. Все это стало возможным благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина о социальной газификации, поддержанной партией "Единая Россия", – отметил глава региона. По информации правительства республики, с 2021 года свыше 7,7 тысячи семей Якутии подключили свои дома к газу. В планах – обеспечить экологичным топливом еще 85 сел и поселков. "Кроме того, в республике реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. В республике газифицированы 108 населенных пунктов.

https://ria.ru/20240904/glava-1970441443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, россия, айсен николаев, газпром, единая россия