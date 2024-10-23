Рейтинг@Mail.ru
В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
11:47 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/jakutija-1979516839.html
В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации
В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации - РИА Новости, 23.10.2024
В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации
План по социальной газификации на 2024 год выполнен в Якутии досрочно, за три года по этой программе свои дома к газу в регионе подключили 7754 семьи, сообщает... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:47
2024-10-23T11:47
республика саха (якутия)
жкх
россия
айсен николаев
газпром
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949669835_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_3161e8c7af0234a9f2ee2486ea9cf22d.jpg
ЯКУТСК, 23 окт - РИА Новости. План по социальной газификации на 2024 год выполнен в Якутии досрочно, за три года по этой программе свои дома к газу в регионе подключили 7754 семьи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил руководство компании "Газпром" и регионального оператора "Сахатранснефтегаз" за выдающиеся результаты. "В Якутии досрочно выполнен годовой план по социальной газификации. На сегодняшний день наши газовики уже обеспечили сетевым газом 1874 семьи. Работа продолжается, и эта цифра будет расти. Всего с 2021 года 7754 семьи Якутии подключили свои дома к газу. Все это стало возможным благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина о социальной газификации, поддержанной партией "Единая Россия", – отметил глава региона. По информации правительства республики, с 2021 года свыше 7,7 тысячи семей Якутии подключили свои дома к газу. В планах – обеспечить экологичным топливом еще 85 сел и поселков. "Кроме того, в республике реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. В республике газифицированы 108 населенных пунктов.
https://ria.ru/20240904/glava-1970441443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949669835_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_22280e7cda28cd79be40fa01a4ece581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, айсен николаев, газпром, единая россия
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Россия, Айсен Николаев, Газпром, Единая Россия
В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации

В Якутии досрочно выполнили план по социальной газификации на 2024 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 23 окт - РИА Новости. План по социальной газификации на 2024 год выполнен в Якутии досрочно, за три года по этой программе свои дома к газу в регионе подключили 7754 семьи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил руководство компании "Газпром" и регионального оператора "Сахатранснефтегаз" за выдающиеся результаты.
"В Якутии досрочно выполнен годовой план по социальной газификации. На сегодняшний день наши газовики уже обеспечили сетевым газом 1874 семьи. Работа продолжается, и эта цифра будет расти. Всего с 2021 года 7754 семьи Якутии подключили свои дома к газу. Все это стало возможным благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина о социальной газификации, поддержанной партией "Единая Россия", – отметил глава региона.
По информации правительства республики, с 2021 года свыше 7,7 тысячи семей Якутии подключили свои дома к газу. В планах – обеспечить экологичным топливом еще 85 сел и поселков. "Кроме того, в республике реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. В республике газифицированы 108 населенных пунктов.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона
4 сентября, 10:20
 
Республика Саха (Якутия)ЖКХРоссияАйсен НиколаевГазпромЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала