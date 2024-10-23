https://ria.ru/20241023/izrail-1979471584.html
Немецкий предприниматель призвал Израиль не надеяться на помощь США
Немецкий предприниматель призвал Израиль не надеяться на помощь США - РИА Новости, 23.10.2024
Немецкий предприниматель призвал Израиль не надеяться на помощь США
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал жителей Израиля не надеяться на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:00
2024-10-23T08:00
2024-10-23T08:00
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яхья синвар
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал жителей Израиля не надеяться на помощь США в конфликте на Ближнем Востоке и скорее найти мирное решение. По словам Доткома, Израиль ожидает, что США будут участвовать в войне против Ирана. Как полагает предприниматель, если "Россия и КНР вмешаются" в конфликт, Штатам придется отступить, иначе они рискуют спровоцировать ядерную войну. "Что может армия США в борьбе с Ираном, Россией и Китаем? Ничего. Самоуничтожение – единственный возможный исход. Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину", - написал он на своей странице в соцсети Х. По мнению предпринимателя, если Израиль продолжит агрессивные действия на Ближнем Востоке, "с ненавистью к евреям во всем мире будет невозможно справиться". Во вторник официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху действия по обеспечению долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке и завершению конфликта в Газе, а также гуманитарную ситуацию. Госсекретарь США вновь подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979207481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ближний восток, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, яхья синвар, megaupload, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, Megaupload, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Немецкий предприниматель призвал Израиль не надеяться на помощь США
Ким Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины