https://ria.ru/20241023/izrail-1979470788.html

Армия Израиля за сутки уничтожила около 70 боевиков "Хезболлы"

Армия Израиля за сутки уничтожила около 70 боевиков "Хезболлы" - РИА Новости, 23.10.2024

Армия Израиля за сутки уничтожила около 70 боевиков "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ликвидировала около 70 бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана за минувшие... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:43

2024-10-23T07:43

2024-10-23T08:36

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ливан

израиль

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ликвидировала около 70 бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана за минувшие сутки. "На юге Ливана войска ЦАХАЛ продолжают ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористической инфраструктуры "Хезболлы" и ее оперативников. За минувшие сутки войска уничтожили около 70 террористов в ходе наземных и воздушных ударов", — говорится в сообщении израильской армии. Кроме этого, в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении тайников вооружения "Хезболлы", где хранились пусковые установки, минометы, снаряды и прочее снаряжение. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетных обстрелов израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024