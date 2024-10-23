https://ria.ru/20241023/italiya-1979579601.html
В Италии возмутились из-за обвинений в расизме со стороны Еврокомиссии
В Италии возмутились из-за обвинений в расизме со стороны Еврокомиссии - РИА Новости, 23.10.2024
В Италии возмутились из-за обвинений в расизме со стороны Еврокомиссии
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил представителю страны в Совете Европы выразить "глубокое возмущение" в связи с докладом Европейской комиссии РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:12
2024-10-23T15:12
2024-10-23T15:39
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РИМ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил представителю страны в Совете Европы выразить "глубокое возмущение" в связи с докладом Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, в котором итальянские органы правопорядка обвиняются в предвзятости на расовой почве. "Таяни дал указание постоянному представителю Италии при Совете Европы послу Роберто Мартини выразить глубокое возмущение итальянского правительства в связи с докладом, составленным Советом Европы, в котором итальянские правоохранительные органы называются ответственными за "расовое профилирование", - говорится в сообщении МИД Италии. В докладе комиссии СЕ с серьезной обеспокоенностью отмечается, что в последние годы "итальянский общественный дискурс становится все более ксенофобским и что политический дискурс приобрел крайне разобщающие и антагонистические тона, в частности по отношению к беженцам, просителям убежища и мигрантам, а также итальянским гражданам с миграционным бэкграундом, цыганам и представителям ЛГБТ*". "Я не согласен ни с одним словом из того, что было написано. В итальянской полиции нет расизма. Мы должны уважать тех, кто служит стране, работая день и ночь ради всеобщей безопасности", - заявил министр Таяни. Против доклада выступила итальянский премьер Джорджа Мелони, которая в соцсети Х опубликовала пост в защиту правоохранителей. По ее словам, они самоотверженно каждый день работают, чтобы обеспечивать безопасность всех граждан без каких-либо различий, и заслуживают уважения, а не подобных оскорблений". Президент страны Серджо Маттарелла позвонил главе полиции Витторио Пизани, чтобы выразить тому "удивление по поводу заявлений, содержащихся в докладе комиссии Совета Европы", сообщила канцелярия главы государства. Глава минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини, в свою очередь, предложил отправить цыган и нелегалов в Страсбург, где находится штаб-квартира СЕ, "если они там так нравятся". В документе органа СЕ указывается, что в Италии "имеются многочисленные сообщения о расовом профилировании со стороны правоохранительных органов, которое особенно направлено против цыган и людей африканского происхождения".*Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, здоровье - общество, италия, страсбург, антонио таяни, джорджа мелони, серджо маттарелла, совет европы, еврокомиссия
В мире, Здоровье - Общество, Италия, Страсбург, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Серджо Маттарелла, Совет Европы, Еврокомиссия
В Италии возмутились из-за обвинений в расизме со стороны Еврокомиссии
Таяни поручил выразить возмущение из-за обвинений в расизме в сторону Италии
РИМ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил представителю страны в Совете Европы выразить "глубокое возмущение" в связи с докладом Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, в котором итальянские органы правопорядка обвиняются в предвзятости на расовой почве.
"Таяни дал указание постоянному представителю Италии при Совете Европы послу Роберто Мартини выразить глубокое возмущение итальянского правительства в связи с докладом, составленным Советом Европы, в котором итальянские правоохранительные органы называются ответственными за "расовое профилирование", - говорится в сообщении МИД Италии.
В докладе комиссии СЕ с серьезной обеспокоенностью отмечается, что в последние годы "итальянский общественный дискурс становится все более ксенофобским и что политический дискурс приобрел крайне разобщающие и антагонистические тона, в частности по отношению к беженцам, просителям убежища и мигрантам, а также итальянским гражданам с миграционным бэкграундом, цыганам и представителям ЛГБТ*".
"Я не согласен ни с одним словом из того, что было написано. В итальянской полиции нет расизма. Мы должны уважать тех, кто служит стране, работая день и ночь ради всеобщей безопасности", - заявил министр Таяни.
Против доклада выступила итальянский премьер Джорджа Мелони
, которая в соцсети Х опубликовала пост в защиту правоохранителей. По ее словам, они самоотверженно каждый день работают, чтобы обеспечивать безопасность всех граждан без каких-либо различий, и заслуживают уважения, а не подобных оскорблений".
Президент страны Серджо Маттарелла
позвонил главе полиции Витторио Пизани, чтобы выразить тому "удивление по поводу заявлений, содержащихся в докладе комиссии Совета Европы", сообщила канцелярия главы государства. Глава минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини
, в свою очередь, предложил отправить цыган и нелегалов в Страсбург
, где находится штаб-квартира СЕ, "если они там так нравятся".
В документе органа СЕ указывается, что в Италии "имеются многочисленные сообщения о расовом профилировании со стороны правоохранительных органов, которое особенно направлено против цыган и людей африканского происхождения".
*Запрещенная в России экстремистская организация