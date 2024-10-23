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Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае - РИА Новости, 23.10.2024
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10:51 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/it-1979503110.html
Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае
Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае - РИА Новости, 23.10.2024
Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае
Более 250 переговоров с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии провели российские компании, представившие свои... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:51
2024-10-23T10:51
экономика
египет
российский экспортный центр (рэц)
технологии
россия
оаэ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 250 переговоров с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии провели российские компании, представившие свои инновационные решения под брендом Made in Russia в Дубае на выставке GITEX - крупнейшей международной площадке для демонстрации новейших информационных технологий, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."По оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров составил 40 миллионов долларов. Выставка длилась 5 дней, с 14 по 18 октября", - говорится в сообщении.В этом году в GITEX при поддержке РЭЦ приняли участие 34 компании из разных регионов РФ. 115 потенциальных партнеров, среди которых дистрибьюторы, государственные структуры, коммерческие компании из ОАЭ, Египта, Турции, Омана, Танзании, Индии, Эфиопии, Саудовской Аравии и других стран, оценили отечественные разработки в области кибербезопасности, решения в области АПК, транспорта и медицины, а также технологии на базе искусственного интеллекта и в области компьютерного зрения.На площадке выставки участники коллективной экспозиции подписали соглашения о намерениях с компаниями из ОАЭ, Турции и Египта. Например, в компании IVA Technologies, которая представила под брендом Made in Russia решения для корпоративных коммуникаций, отметили, что в ходе выставки удалось достичь договоренности о сотрудничестве с представителями ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки. Уже в ближайшее время компания планирует начать экспорт в регион MENA."Напомним, вся необходимая информация о том, как принять участие в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, собрана в разделе "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", - отметили в РЭЦ.Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
https://ria.ru/20241022/kazagro-1979282271.html
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экономика, египет, российский экспортный центр (рэц), технологии, россия, оаэ
Экономика, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ), Технологии, Россия, ОАЭ

Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае

© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramВыставка в сфере информационных технологий GITEX 2024 в Дубае
Выставка в сфере информационных технологий GITEX 2024 в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Выставка в сфере информационных технологий GITEX 2024 в Дубае
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 250 переговоров с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии провели российские компании, представившие свои инновационные решения под брендом Made in Russia в Дубае на выставке GITEX - крупнейшей международной площадке для демонстрации новейших информационных технологий, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"По оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров составил 40 миллионов долларов. Выставка длилась 5 дней, с 14 по 18 октября", - говорится в сообщении.
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В KazAgro 2024 под брендом Made in Russia участвуют 15 компаний из России
22 октября, 12:01
В этом году в GITEX при поддержке РЭЦ приняли участие 34 компании из разных регионов РФ. 115 потенциальных партнеров, среди которых дистрибьюторы, государственные структуры, коммерческие компании из ОАЭ, Египта, Турции, Омана, Танзании, Индии, Эфиопии, Саудовской Аравии и других стран, оценили отечественные разработки в области кибербезопасности, решения в области АПК, транспорта и медицины, а также технологии на базе искусственного интеллекта и в области компьютерного зрения.
На площадке выставки участники коллективной экспозиции подписали соглашения о намерениях с компаниями из ОАЭ, Турции и Египта. Например, в компании IVA Technologies, которая представила под брендом Made in Russia решения для корпоративных коммуникаций, отметили, что в ходе выставки удалось достичь договоренности о сотрудничестве с представителями ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки. Уже в ближайшее время компания планирует начать экспорт в регион MENA.
"Напомним, вся необходимая информация о том, как принять участие в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, собрана в разделе "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", - отметили в РЭЦ.
Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
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Вчера, 10:44
 
ЭкономикаЕгипетРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ТехнологииРоссияОАЭ
 
 
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