https://ria.ru/20241023/it-1979503110.html

Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае

Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае - РИА Новости, 23.10.2024

Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае

Более 250 переговоров с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии провели российские компании, представившие свои... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:51

2024-10-23T10:51

2024-10-23T10:51

экономика

египет

российский экспортный центр (рэц)

технологии

россия

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979502695_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6ff0aa8d381b90fc63bdafb28901add.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 250 переговоров с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии провели российские компании, представившие свои инновационные решения под брендом Made in Russia в Дубае на выставке GITEX - крупнейшей международной площадке для демонстрации новейших информационных технологий, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."По оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров составил 40 миллионов долларов. Выставка длилась 5 дней, с 14 по 18 октября", - говорится в сообщении.В этом году в GITEX при поддержке РЭЦ приняли участие 34 компании из разных регионов РФ. 115 потенциальных партнеров, среди которых дистрибьюторы, государственные структуры, коммерческие компании из ОАЭ, Египта, Турции, Омана, Танзании, Индии, Эфиопии, Саудовской Аравии и других стран, оценили отечественные разработки в области кибербезопасности, решения в области АПК, транспорта и медицины, а также технологии на базе искусственного интеллекта и в области компьютерного зрения.На площадке выставки участники коллективной экспозиции подписали соглашения о намерениях с компаниями из ОАЭ, Турции и Египта. Например, в компании IVA Technologies, которая представила под брендом Made in Russia решения для корпоративных коммуникаций, отметили, что в ходе выставки удалось достичь договоренности о сотрудничестве с представителями ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки. Уже в ближайшее время компания планирует начать экспорт в регион MENA."Напомним, вся необходимая информация о том, как принять участие в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, собрана в разделе "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", - отметили в РЭЦ.Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

https://ria.ru/20241022/kazagro-1979282271.html

https://ria.ru/20241023/vystavka-1979501322.html

египет

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, египет, российский экспортный центр (рэц), технологии, россия, оаэ