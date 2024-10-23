https://ria.ru/20241023/irkutsk-1979465978.html

В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль

В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль - РИА Новости, 23.10.2024

В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль

Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:22

2024-10-23T06:22

2024-10-23T08:54

происшествия

великобритания

иркутск

иркутская область

интерпол

гибдд мвд рф

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "Сотрудники отделения Национального Центрального Бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области выявили премиальный кроссовер, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении. В Иркутске во время регистрации автомобиля Land Rover Discovery Sport в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России. Сотрудники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что автомобиль был похищен у жителя Великобритании. Правоохранительными органами Соединённого Королевства по данному факту возбуждено уголовное дело, а сам автомобиль объявлен в розыск по каналам Интерпола. Автотехническая экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными. В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Великобритании по линии Интерпола. Автомобиль помещен на арест-площадку, его вернут законному владельцу.

https://ria.ru/20240815/ugon-1966310194.html

https://ria.ru/20241002/avto-1975850179.html

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иркутская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похищенный у жителя Великобритании кроссовер Land Rover Discovery Sport в Иркутске Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. При регистрации машины с иностранными госзнаками в органах ГАИ инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля в России. Региональное подразделение Интерпола подтвердило, что автомобиль в розыске и был похищен у жителя Великобритании. В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Британии по линии Интерпола, а машина помещена на арест-площадку, её вернут законному владельцу. 2024-10-23T06:22 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, великобритания, иркутск, иркутская область, интерпол, гибдд мвд рф