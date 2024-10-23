https://ria.ru/20241023/irkutsk-1979465978.html
В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль
В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль - РИА Новости, 23.10.2024
В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль
Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:22
2024-10-23T06:22
2024-10-23T08:54
происшествия
великобритания
иркутск
иркутская область
интерпол
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979475741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_faec551f1ce84c54f3faf17a9f028636.jpg
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "Сотрудники отделения Национального Центрального Бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области выявили премиальный кроссовер, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении. В Иркутске во время регистрации автомобиля Land Rover Discovery Sport в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России. Сотрудники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что автомобиль был похищен у жителя Великобритании. Правоохранительными органами Соединённого Королевства по данному факту возбуждено уголовное дело, а сам автомобиль объявлен в розыск по каналам Интерпола. Автотехническая экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными. В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Великобритании по линии Интерпола. Автомобиль помещен на арест-площадку, его вернут законному владельцу.
https://ria.ru/20240815/ugon-1966310194.html
https://ria.ru/20241002/avto-1975850179.html
великобритания
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979475741_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48905bdad61b518f5eefd2982b5a8749.jpg
Похищенный у жителя Великобритании кроссовер Land Rover Discovery Sport в Иркутске
Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
При регистрации машины с иностранными госзнаками в органах ГАИ инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля в России. Региональное подразделение Интерпола подтвердило, что автомобиль в розыске и был похищен у жителя Великобритании.
В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Британии по линии Интерпола, а машина помещена на арест-площадку, её вернут законному владельцу.
2024-10-23T06:22
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великобритания, иркутск, иркутская область, интерпол, гибдд мвд рф
Происшествия, Великобритания, Иркутск, Иркутская область, Интерпол, ГИБДД МВД РФ
В Иркутске нашли похищенный у британца автомобиль
В Иркутске нашли Land Rover Discovery Sport, похищенный в Англии