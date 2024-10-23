https://ria.ru/20241023/irbis-1979477968.html

В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов

В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов - РИА Новости, 23.10.2024

В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов

Фотоловушки в Природном парке "Тыва" засняли самку снежного барса с тремя котятами и еще трех взрослых особей, это признак того, что ирбисы чувствуют себя... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:16

2024-10-23T09:16

2024-10-23T11:43

хорошие новости

россия

международный союз охраны природы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880464992_0:0:1566:881_1920x0_80_0_0_e0d06c68b7e6466de3604d42d5783701.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фотоловушки в Природном парке "Тыва" засняли самку снежного барса с тремя котятами и еще трех взрослых особей, это признак того, что ирбисы чувствуют себя комфортно, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди".Международный день снежного барса отмечается 23 октября. "Настоящим подарком для всех, кто занимается сохранением уникальной редкой кошки, стали кадры с фотоловушек в Природном парке "Тыва". За полгода, что работали камеры, на снимки попала самка с тремя котятами, а также еще три взрослых особи", — говорится в сообщении. Эксперты фонда отмечают, что это хороший признак: ирбисы, живущие на территории, чувствуют себя комфортно и имеют достаточно пищи. "Данный участок чрезвычайно важен для сохранения снежного барса в России в целом. Тут проходит стык двух мощных хребтов — Цаган-Шибэту и Шапшальского — и через этот своего рода транспортный коридор идет постоянный обмен особями между горными массивами Алтая и Тывы. Кроме того, через территорию Природного парка "Тыва" барсы теоретически могут путешествовать и дальше на северо-восток, вплоть до Саяно-Шушенского заповедника", — цитирует пресс-служба эксперта фонда Александра Карнаухова. Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов, в России насчитывается 70–90 особей.

https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html

https://ria.ru/20241010/manul-1977320519.html

https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, международный союз охраны природы