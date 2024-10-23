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В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов - РИА Новости, 23.10.2024
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09:16 23.10.2024 (обновлено: 11:43 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/irbis-1979477968.html
В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов
В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов - РИА Новости, 23.10.2024
В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов
Фотоловушки в Природном парке "Тыва" засняли самку снежного барса с тремя котятами и еще трех взрослых особей, это признак того, что ирбисы чувствуют себя... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:16
2024-10-23T11:43
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фотоловушки в Природном парке "Тыва" засняли самку снежного барса с тремя котятами и еще трех взрослых особей, это признак того, что ирбисы чувствуют себя комфортно, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди".Международный день снежного барса отмечается 23 октября. "Настоящим подарком для всех, кто занимается сохранением уникальной редкой кошки, стали кадры с фотоловушек в Природном парке "Тыва". За полгода, что работали камеры, на снимки попала самка с тремя котятами, а также еще три взрослых особи", — говорится в сообщении. Эксперты фонда отмечают, что это хороший признак: ирбисы, живущие на территории, чувствуют себя комфортно и имеют достаточно пищи. "Данный участок чрезвычайно важен для сохранения снежного барса в России в целом. Тут проходит стык двух мощных хребтов — Цаган-Шибэту и Шапшальского — и через этот своего рода транспортный коридор идет постоянный обмен особями между горными массивами Алтая и Тывы. Кроме того, через территорию Природного парка "Тыва" барсы теоретически могут путешествовать и дальше на северо-восток, вплоть до Саяно-Шушенского заповедника", — цитирует пресс-служба эксперта фонда Александра Карнаухова. Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов, в России насчитывается 70–90 особей.
https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html
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россия, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Россия, Международный союз охраны природы
В Природном парке "Тыва" фотоловушки засняли семью снежных барсов

Фотоловушки в Природном парке "Тыва" за полгода засняли семью снежных барсов

© Фото : Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"Самка снежного барса с котятами
Самка снежного барса с котятами - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"
Самка снежного барса с котятами. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фотоловушки в Природном парке "Тыва" засняли самку снежного барса с тремя котятами и еще трех взрослых особей, это признак того, что ирбисы чувствуют себя комфортно, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди".
Международный день снежного барса отмечается 23 октября.
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"Настоящим подарком для всех, кто занимается сохранением уникальной редкой кошки, стали кадры с фотоловушек в Природном парке "Тыва". За полгода, что работали камеры, на снимки попала самка с тремя котятами, а также еще три взрослых особи", — говорится в сообщении.
Эксперты фонда отмечают, что это хороший признак: ирбисы, живущие на территории, чувствуют себя комфортно и имеют достаточно пищи.
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"Данный участок чрезвычайно важен для сохранения снежного барса в России в целом. Тут проходит стык двух мощных хребтов — Цаган-Шибэту и Шапшальского — и через этот своего рода транспортный коридор идет постоянный обмен особями между горными массивами Алтая и Тывы. Кроме того, через территорию Природного парка "Тыва" барсы теоретически могут путешествовать и дальше на северо-восток, вплоть до Саяно-Шушенского заповедника", — цитирует пресс-служба эксперта фонда Александра Карнаухова.
Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов, в России насчитывается 70–90 особей.
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