https://ria.ru/20241023/iran-1979675589.html
Иран опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США
Иран опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 23.10.2024
Иран опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США
Иран отвергает обвинения в якобы попытках вмешательства в американские президентские выборы, Тегеран таких мотивов не имеет, утверждает миссия Ирана в ООН. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:52
2024-10-23T20:52
2024-10-23T20:52
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ООН, 23 окт – РИА Новости. Иран отвергает обвинения в якобы попытках вмешательства в американские президентские выборы, Тегеран таких мотивов не имеет, утверждает миссия Ирана в ООН. Американские власти и СМИ периодически обвиняют Тегеран в попытках вмешательства в выборы. "Иран уже недвусмысленно и неоднократно заявлял, что у него нет ни мотивов, ни намерений вмешиваться в выборы в США, и поэтому он категорически отвергает подобные обвинения", – сказали в иранском постпредстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за должность борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, камала харрис, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Камала Харрис, ООН
Иран опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США
Миссия Ирана в ООН: у Тегерана нет мотивов для вмешательства в выборы в США