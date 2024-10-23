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Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД
Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД
Страны БРИКС в декларации заявили о важности всестороннего выполнения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:47
2024-10-23T16:47
2024-10-23T16:47
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации заявили о важности всестороннего выполнения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем важность всестороннего выполнения СВПД, одобренного резолюцией 2231 (2015) СБ ООН, и подчеркиваем важность конструктивного подхода, основанного на доброй воле всех сторон, в целях возобновления всеобъемлющего выполнения обязательств СВПД всеми сторонами", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД
Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения соглашения по ИЯП