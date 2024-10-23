https://ria.ru/20241023/iran-1979609761.html

Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД

Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД

Страны БРИКС в декларации заявили о важности всестороннего выполнения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:47

2024-10-23T16:47

2024-10-23T16:47

в мире

брикс

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации заявили о важности всестороннего выполнения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем важность всестороннего выполнения СВПД, одобренного резолюцией 2231 (2015) СБ ООН, и подчеркиваем важность конструктивного подхода, основанного на доброй воле всех сторон, в целях возобновления всеобъемлющего выполнения обязательств СВПД всеми сторонами", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)