https://ria.ru/20241023/iran-1979604264.html
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин
Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:34
2024-10-23T16:34
2024-10-23T16:34
россия
иран
казань
али хаменеи
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. "Пользуясь случаем прошу передать привет и самые добрые пожелания верховному руководителю Ирана аятолле Сайеду Али Хаменеи. Мы очень ценим его внимательное и конструктивное отношение к вопросу развития российско-иранских связей", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/briks-1979603143.html
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россия, иран, казань, али хаменеи, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Иран, Казань, Али Хаменеи, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин
Путин: Россия ценит внимание аятоллы Хаменеи к российско-иранским связям