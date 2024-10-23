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Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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16:34 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/iran-1979604264.html
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин
Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:34
2024-10-23T16:34
россия
иран
казань
али хаменеи
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. "Пользуясь случаем прошу передать привет и самые добрые пожелания верховному руководителю Ирана аятолле Сайеду Али Хаменеи. Мы очень ценим его внимательное и конструктивное отношение к вопросу развития российско-иранских связей", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, иран, казань, али хаменеи, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Иран, Казань, Али Хаменеи, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин

Путин: Россия ценит внимание аятоллы Хаменеи к российско-иранским связям

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Али Хаменеи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин.
"Пользуясь случаем прошу передать привет и самые добрые пожелания верховному руководителю Ирана аятолле Сайеду Али Хаменеи. Мы очень ценим его внимательное и конструктивное отношение к вопросу развития российско-иранских связей", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан
Вчера, 16:27
 
РоссияИранКазаньАли ХаменеиВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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