https://ria.ru/20241023/iran-1979604264.html

Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин

Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Россия ценит внимание Хаменеи к российско-иранским связям, заявил Путин

Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:34

2024-10-23T16:34

2024-10-23T16:34

россия

иран

казань

али хаменеи

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия ценит внимательное и конструктивное отношение аятоллы Али Хаменеи к вопросу развития российско-иранских связей, сказал президент России Владимир Путин. "Пользуясь случаем прошу передать привет и самые добрые пожелания верховному руководителю Ирана аятолле Сайеду Али Хаменеи. Мы очень ценим его внимательное и конструктивное отношение к вопросу развития российско-иранских связей", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/briks-1979603143.html

россия

иран

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