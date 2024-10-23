https://ria.ru/20241023/inflyatsiya--1979664061.html

Минэкономразвития оценило уровень инфляции на 21 октября

Минэкономразвития оценило уровень инфляции на 21 октября - РИА Новости, 23.10.2024

Минэкономразвития оценило уровень инфляции на 21 октября

Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:22

2024-10-23T19:22

2024-10-23T19:22

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,3%. При этом на плодоовощную продукцию также выросли - на 0,1%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,31%. "В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,10%). Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (0,08%), ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,14%). Темпы роста цен на медикаменты составили 0,41%, строительные материалы – 0,05%", - пишут авторы доклада. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, цены выросли на 0,27%. "Продолжилось снижение цен на услуги санаториев (-0,28%). На наблюдаемые бытовые услуги цены изменились на 0,21%", - добавили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20241018/ovoschi-1978754169.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)