https://ria.ru/20241023/guf-1979679445.html

После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям

После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям - РИА Новости, 23.10.2024

После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям

Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Подмосковье проводится по двум статьям, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:23

2024-10-23T21:23

2024-10-23T21:24

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

guf (алексей долматов)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Подмосковье проводится по двум статьям, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов. "В настоящее время проверка проводится по двум статьям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, проводится проверка, в том числе, по 115 статье УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

https://ria.ru/20241010/parhomenko-1977342982.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), guf (алексей долматов), министерство внутренних дел рф (мвд россии)