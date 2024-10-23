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После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям - РИА Новости, 23.10.2024
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21:23 23.10.2024 (обновлено: 21:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/guf-1979679445.html
После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям
После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям - РИА Новости, 23.10.2024
После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям
Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Подмосковье проводится по двум статьям, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:23
2024-10-23T21:24
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
guf (алексей долматов)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Подмосковье проводится по двум статьям, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов. "В настоящее время проверка проводится по двум статьям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, проводится проверка, в том числе, по 115 статье УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), guf (алексей долматов), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Guf (Алексей Долматов), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После конфликта с участием рэпера Гуфа проводят проверку по двум статьям

Проверка после конфликта с участием Гуфа в Подмосковье проходит по двум статьям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Подмосковье проводится по двум статьям, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов.
"В настоящее время проверка проводится по двум статьям", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, проводится проверка, в том числе, по 115 статье УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Guf (Алексей Долматов)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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