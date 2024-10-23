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Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
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13:59 23.10.2024 (обновлено: 14:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gruziya-1979553593.html
Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт
Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт
Запад не признает легитимность парламентских выборов в Грузии, если на них победит правящая партия "Грузинская мечта, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:59
2024-10-23T14:11
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Запад не признает легитимность парламентских выборов в Грузии, если на них победит правящая партия "Грузинская мечта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Голосование пройдет на фоне противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента. "Сегодня в Грузии власть крепкая, правоохранительные органы компетентны и умеют работать в кризисных ситуациях. Народ тоже начеку и готов к действиям. Отсиживаться мало кто будет - ставки слишком высоки. Уверен, что справимся. И у власти, и у народа есть понимание, что, если дрогнем, мы можем потерять страну. Ясно, что будут последствия (если победит правящая партия - ред.): Запад не признает легитимность выборов", - сказал Гогава. По его словам, в качестве ответа при таком раскладе Запад может использовать санкции, демарши в международных организациях, упразднение безвизового режима Грузии с ЕС и, замораживание процесса евроинтеграции закавказской республики. "Всё это, конечно, будет неприятно, создаст неудобства, мы не хотим изоляции. Но на другой чаше весов - экзистенциальная угроза вступления в войну со всеми вытекающими. Тут выбор предельно понятен", - отметил собеседник агентства. Служба внешней разведки России ранее заявляла, что Вашингтон может готовить цветную революции в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.
https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html
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в мире, грузия, россия, вашингтон (штат), саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Вашингтон (штат), Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт

Эксперт Гогава: Запад не признает выборы в Грузии, если победит правящая партия

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Запад не признает легитимность парламентских выборов в Грузии, если на них победит правящая партия "Грузинская мечта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Голосование пройдет на фоне противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента.
"Сегодня в Грузии власть крепкая, правоохранительные органы компетентны и умеют работать в кризисных ситуациях. Народ тоже начеку и готов к действиям. Отсиживаться мало кто будет - ставки слишком высоки. Уверен, что справимся. И у власти, и у народа есть понимание, что, если дрогнем, мы можем потерять страну. Ясно, что будут последствия (если победит правящая партия - ред.): Запад не признает легитимность выборов", - сказал Гогава.
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По его словам, в качестве ответа при таком раскладе Запад может использовать санкции, демарши в международных организациях, упразднение безвизового режима Грузии с ЕС и, замораживание процесса евроинтеграции закавказской республики. "Всё это, конечно, будет неприятно, создаст неудобства, мы не хотим изоляции. Но на другой чаше весов - экзистенциальная угроза вступления в войну со всеми вытекающими. Тут выбор предельно понятен", - отметил собеседник агентства.
Служба внешней разведки России ранее заявляла, что Вашингтон может готовить цветную революции в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.
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