https://ria.ru/20241023/gruziya-1979553593.html

Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт

Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024

Запад не признает легитимность выборов в Грузии, считает эксперт

Запад не признает легитимность парламентских выборов в Грузии, если на них победит правящая партия "Грузинская мечта, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:59

2024-10-23T13:59

2024-10-23T14:11

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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Запад не признает легитимность парламентских выборов в Грузии, если на них победит правящая партия "Грузинская мечта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Голосование пройдет на фоне противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента. "Сегодня в Грузии власть крепкая, правоохранительные органы компетентны и умеют работать в кризисных ситуациях. Народ тоже начеку и готов к действиям. Отсиживаться мало кто будет - ставки слишком высоки. Уверен, что справимся. И у власти, и у народа есть понимание, что, если дрогнем, мы можем потерять страну. Ясно, что будут последствия (если победит правящая партия - ред.): Запад не признает легитимность выборов", - сказал Гогава. По его словам, в качестве ответа при таком раскладе Запад может использовать санкции, демарши в международных организациях, упразднение безвизового режима Грузии с ЕС и, замораживание процесса евроинтеграции закавказской республики. "Всё это, конечно, будет неприятно, создаст неудобства, мы не хотим изоляции. Но на другой чаше весов - экзистенциальная угроза вступления в войну со всеми вытекающими. Тут выбор предельно понятен", - отметил собеседник агентства. Служба внешней разведки России ранее заявляла, что Вашингтон может готовить цветную революции в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.

https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html

https://ria.ru/20240927/gruziya-1975022817.html

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в мире, грузия, россия, вашингтон (штат), саломе зурабишвили, евросоюз