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Запад может устроить провокации в Грузии после выборов, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
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12:39 23.10.2024 (обновлено: 13:07 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gruziya-1979531791.html
Запад может устроить провокации в Грузии после выборов, считает эксперт
Запад может устроить провокации в Грузии после выборов, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
Запад может устроить провокации в Грузии после выборов, считает эксперт
Запад может организовать серьезные провокации в Грузии после парламентских выборов, поскольку победа правящей партии "Грузинская мечта", вероятность которой... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:39
2024-10-23T13:07
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Запад может организовать серьезные провокации в Грузии после парламентских выборов, поскольку победа правящей партии "Грузинская мечта", вероятность которой высока, не устроит западные государства, считает грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что многое указывает на продолжающуюся подготовку к государственному перевороту в Грузии. "Думаю, будут провокационные попытки устроить цветную революцию, то есть государственный переворот, так как на выборах либеральная оппозиция вряд ли покажет солидный результат", - сказал собеседник агентства. По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы использовать Грузию в своем противостоянии с РФ, "Сейчас на Западе все крутится вокруг войны. Очевидно, что план Запада по нанесению стратегического поражения России не работает. Ситуация на главном театре военных действий не такая, как бы им хотелось. Видимо, изначальный план подразумевал подключение Грузии к военным действиям с целью отвлечения ощутимого российского военного контингента", - сказал Гогава. При этом Европа получает азербайджанский газ и нефть, а также сырье из стран Центральной Азии в том числе через территорию Грузии, продолжил эксперт. "Блокировка этих поставок усугубит кризис промышленности в Европе, что вызовет вторую волну бегства промышленного капитала из Европы... Любая хаотизация процессов в Грузии перекроет потоки грузов по всем направлениям. Если наши суждения правильные, Европа в Грузии и на Южном Кавказе рубит сук, на котором сидит", - отметил Гогава. С другой стороны, строительство порта Анаклия в Грузии делает эту страну частью грандиозного проекта по созданию новых торговых магистралей в Евразии, считает эксперт. Собеседник агентства отметил, что сегодня 80% всех грузоперевозок мира происходят через океан, между тем китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это не что иное, как возвращение Великого шелкового пути. Собеседник агентства отметил, что сегодня 80% всех грузоперевозок мира происходят через океан, между тем китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это не что иное, как возвращение Великого шелкового пути."Китай начал изменения, которых не было 500 лет, он переносит главные торговые магистрали на сушу... Будут действовать три ветви новой торговой оси: через Россию, Иран и Южный Кавказ, которые, в свою очередь, будут связываться перемычками друг с другом. К слову, проект грузинского порта Анаклия - часть этой концепции. Индия уже строит в Иране порт Чабахар и планирует "вытянуть" две магистрали на север: через Азербайджан к России и через Армению, Грузию к России. Бенефициарами этих мегапроектов будут все евразийские страны и малые народы. Естественно, те силы, которые сейчас контролируют морскую торговлю, не будут сидеть сложа руки. Самая уязвимая часть этого проекта - именно Южный Кавказ, поэтому будут стараться блокировать регион путем привода к власти марионеток", - сказал Гогава. Служба внешней разведки России ранее заявляла, что Вашингтон может готовить цветную революции в Грузии с помощью президента этой страны Саломе Зурабишвили.
https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html
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грузия, россия, европа, саломе зурабишвили, в мире
Грузия, Россия, Европа, Саломе Зурабишвили, В мире
Запад может устроить провокации в Грузии после выборов, считает эксперт

Эксперт Гогава: Запад может устроить провокации в Грузии после выборов

© РИА Новости / СтрингерТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Запад может организовать серьезные провокации в Грузии после парламентских выборов, поскольку победа правящей партии "Грузинская мечта", вероятность которой высока, не устроит западные государства, считает грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что многое указывает на продолжающуюся подготовку к государственному перевороту в Грузии.
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"Думаю, будут провокационные попытки устроить цветную революцию, то есть государственный переворот, так как на выборах либеральная оппозиция вряд ли покажет солидный результат", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы использовать Грузию в своем противостоянии с РФ,
"Сейчас на Западе все крутится вокруг войны. Очевидно, что план Запада по нанесению стратегического поражения России не работает. Ситуация на главном театре военных действий не такая, как бы им хотелось. Видимо, изначальный план подразумевал подключение Грузии к военным действиям с целью отвлечения ощутимого российского военного контингента", - сказал Гогава.
При этом Европа получает азербайджанский газ и нефть, а также сырье из стран Центральной Азии в том числе через территорию Грузии, продолжил эксперт.
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"Блокировка этих поставок усугубит кризис промышленности в Европе, что вызовет вторую волну бегства промышленного капитала из Европы... Любая хаотизация процессов в Грузии перекроет потоки грузов по всем направлениям. Если наши суждения правильные, Европа в Грузии и на Южном Кавказе рубит сук, на котором сидит", - отметил Гогава.
С другой стороны, строительство порта Анаклия в Грузии делает эту страну частью грандиозного проекта по созданию новых торговых магистралей в Евразии, считает эксперт. Собеседник агентства отметил, что сегодня 80% всех грузоперевозок мира происходят через океан, между тем китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это не что иное, как возвращение Великого шелкового пути.
Собеседник агентства отметил, что сегодня 80% всех грузоперевозок мира происходят через океан, между тем китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это не что иное, как возвращение Великого шелкового пути.
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Служба внешней разведки России ранее заявляла, что Вашингтон может готовить цветную революции в Грузии с помощью президента этой страны Саломе Зурабишвили.
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