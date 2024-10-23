https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html
Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии
Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии - РИА Новости, 23.10.2024
Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии
Каждое третье преступление в России совершается с помощью цифровых технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове участникам... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:09
2024-10-23T12:09
2024-10-23T12:14
технологии
россия
дмитрий григоренко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7a04b8eb7163d9d5ed3b8cd0634e8083.jpg
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Каждое третье преступление в России совершается с помощью цифровых технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове участникам форума "Спектр-2024", которое зачитал модератор сессии. "Одна из наших ключевых задач – это запуск нового национального проекта "Экономика данных". У нас большие планы по цифровизации госуправления и социальной сферы. При этом информационная безопасность напрямую влияет на качество их выполнения. Простой факт: на сегодняшний день каждое третье преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий", - указал вице-премьер. Он отметил, что ежегодно площадка форума собирает экспертов в области связи, высоких технологий и информационной безопасности для обсуждения актуальных вызовов и трендов ИТ-отрасли. В России предстоит создать собственную инфраструктуру и наладить системную работу по борьбе с кибермошенничеством, подчеркнул Григоренко.
https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6bd0d6ac64ab83458cfa94faf836220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий григоренко, общество
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии
Григоренко: каждое третье преступление совершается с помощью цифровых технологий
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Каждое третье преступление в России совершается с помощью цифровых технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове участникам форума "Спектр-2024", которое зачитал модератор сессии.
"Одна из наших ключевых задач – это запуск нового национального проекта "Экономика данных". У нас большие планы по цифровизации госуправления и социальной сферы. При этом информационная безопасность напрямую влияет на качество их выполнения. Простой факт: на сегодняшний день каждое третье преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий", - указал вице-премьер.
Он отметил, что ежегодно площадка форума собирает экспертов в области связи, высоких технологий и информационной безопасности для обсуждения актуальных вызовов и трендов ИТ-отрасли. В России предстоит создать собственную инфраструктуру и наладить системную работу по борьбе с кибермошенничеством, подчеркнул Григоренко.