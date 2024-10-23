https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html

Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии

Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии - РИА Новости, 23.10.2024

Григоренко рассказал, как мошенники начали применять цифровые технологии

Каждое третье преступление в России совершается с помощью цифровых технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове участникам... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:09

2024-10-23T12:09

2024-10-23T12:14

технологии

россия

дмитрий григоренко

общество

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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Каждое третье преступление в России совершается с помощью цифровых технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове участникам форума "Спектр-2024", которое зачитал модератор сессии. "Одна из наших ключевых задач – это запуск нового национального проекта "Экономика данных". У нас большие планы по цифровизации госуправления и социальной сферы. При этом информационная безопасность напрямую влияет на качество их выполнения. Простой факт: на сегодняшний день каждое третье преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий", - указал вице-премьер. Он отметил, что ежегодно площадка форума собирает экспертов в области связи, высоких технологий и информационной безопасности для обсуждения актуальных вызовов и трендов ИТ-отрасли. В России предстоит создать собственную инфраструктуру и наладить системную работу по борьбе с кибермошенничеством, подчеркнул Григоренко.

https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, общество