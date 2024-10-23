https://ria.ru/20241023/gosduma-1979498051.html

Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября

Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября - РИА Новости, 23.10.2024

Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября

Комитет ГД по международным делам предлагает рассмотреть 24 октября ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, документ с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:27

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам предлагает рассмотреть 24 октября ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, документ с решением размещен в думской электронной базе. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 24 октября 2024 года", - сказано в решении комитета. Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

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