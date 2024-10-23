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Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября - РИА Новости, 23.10.2024
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10:27 23.10.2024 (обновлено: 10:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gosduma-1979498051.html
Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября
Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября - РИА Новости, 23.10.2024
Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября
Комитет ГД по международным делам предлагает рассмотреть 24 октября ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, документ с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:27
2024-10-23T10:38
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам предлагает рассмотреть 24 октября ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, документ с решением размещен в думской электронной базе. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 24 октября 2024 года", - сказано в решении комитета. Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
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россия, владимир путин, госдума рф, оон
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Госдума может ратифицировать договор о партнерстве с КНДР 24 октября

ГД может ратифицировать договор с КНДР о стратегическом партнерстве 24 октября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам предлагает рассмотреть 24 октября ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, документ с решением размещен в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 24 октября 2024 года", - сказано в решении комитета.
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно тексту договора, в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Также в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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