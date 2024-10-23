Рейтинг@Mail.ru
Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/gosdolg-1979601903.html
Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга
Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга
Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:23
экономика
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979067854_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_d1a435145e4b8cda42c98a589470bc8a.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации стран БРИКС. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы отмечаем, что высокий уровень долга в ряде стран сокращает возможности бюджетного регулирования, которое необходимо для решения текущих проблем в области развития, осложняемых побочными эффектами внешних потрясений, в частности колебаниями валютно-финансовой политики в некоторых странах с передовой экономикой, а также проблемами, свойственными международной финансовой архитектуре", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС считают, что для содействия восстановлению экономики и устойчивому развитию необходимо комплексно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с международной проблемой задолженности, принимая во внимание законодательство и внутренние процедуры каждой страны, демонстрируя финансовую осмотрительность в вопросах внешнего долга.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979067854_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_d87999205bc4f695b8f1ba6a52b751d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга

Лидеры БРИКС: высокий уровень госдолга сокращает возможности бюджетных мер

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС в Казани
XVI саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
XVI саммит БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации стран БРИКС.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
«
"Мы отмечаем, что высокий уровень долга в ряде стран сокращает возможности бюджетного регулирования, которое необходимо для решения текущих проблем в области развития, осложняемых побочными эффектами внешних потрясений, в частности колебаниями валютно-финансовой политики в некоторых странах с передовой экономикой, а также проблемами, свойственными международной финансовой архитектуре", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС считают, что для содействия восстановлению экономики и устойчивому развитию необходимо комплексно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с международной проблемой задолженности, принимая во внимание законодательство и внутренние процедуры каждой страны, демонстрируя финансовую осмотрительность в вопросах внешнего долга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала