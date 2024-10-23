Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга
Лидеры БРИКС: высокий уровень госдолга сокращает возможности бюджетных мер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации стран БРИКС.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
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"Мы отмечаем, что высокий уровень долга в ряде стран сокращает возможности бюджетного регулирования, которое необходимо для решения текущих проблем в области развития, осложняемых побочными эффектами внешних потрясений, в частности колебаниями валютно-финансовой политики в некоторых странах с передовой экономикой, а также проблемами, свойственными международной финансовой архитектуре", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС считают, что для содействия восстановлению экономики и устойчивому развитию необходимо комплексно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с международной проблемой задолженности, принимая во внимание законодательство и внутренние процедуры каждой страны, демонстрируя финансовую осмотрительность в вопросах внешнего долга.
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