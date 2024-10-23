https://ria.ru/20241023/gosdolg-1979601903.html

Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга

Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры БРИКС назвали проблемы, вызванные высоким уровнем госдолга

Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:23

экономика

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Высокий уровень долга ряда стран сокращает возможности бюджетных мер для решения проблем развития, осложняемых внешними потрясениями, говорится в декларации стран БРИКС. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы отмечаем, что высокий уровень долга в ряде стран сокращает возможности бюджетного регулирования, которое необходимо для решения текущих проблем в области развития, осложняемых побочными эффектами внешних потрясений, в частности колебаниями валютно-финансовой политики в некоторых странах с передовой экономикой, а также проблемами, свойственными международной финансовой архитектуре", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС считают, что для содействия восстановлению экономики и устойчивому развитию необходимо комплексно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с международной проблемой задолженности, принимая во внимание законодательство и внутренние процедуры каждой страны, демонстрируя финансовую осмотрительность в вопросах внешнего долга.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году