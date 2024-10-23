https://ria.ru/20241023/gosdolg-1979595592.html
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года - РИА Новости, 23.10.2024
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года
Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:04
2024-10-23T16:04
2024-10-23T16:45
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года общий объем долга правительства США увеличится на 2,3 процентного пункта, до 121% ВВП. В 2025 году значение показателя вырастет до 124,1% ВВП с дальнейшим увеличением до 131,7% в 2029 году.
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экономика, сша, мвф
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года
МВФ: уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года общий объем долга правительства США увеличится на 2,3 процентного пункта, до 121% ВВП. В 2025 году значение показателя вырастет до 124,1% ВВП с дальнейшим увеличением до 131,7% в 2029 году.