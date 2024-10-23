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МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года - РИА Новости, 23.10.2024
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16:04 23.10.2024 (обновлено: 16:45 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gosdolg-1979595592.html
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года - РИА Новости, 23.10.2024
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года
Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:04
2024-10-23T16:45
экономика
сша
мвф
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года общий объем долга правительства США увеличится на 2,3 процентного пункта, до 121% ВВП. В 2025 году значение показателя вырастет до 124,1% ВВП с дальнейшим увеличением до 131,7% в 2029 году.
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экономика, сша, мвф
Экономика, США, МВФ
МВФ спрогнозировал уровень госдолга США к концу 2024 года

МВФ: уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП страны, а в 2029 году дойдет до 131,7% ВВП, следует из опубликованного доклада Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года общий объем долга правительства США увеличится на 2,3 процентного пункта, до 121% ВВП. В 2025 году значение показателя вырастет до 124,1% ВВП с дальнейшим увеличением до 131,7% в 2029 году.
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