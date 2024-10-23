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Лидеры БРИКС осудили бандитское нападение на Гаити - РИА Новости, 23.10.2024
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15:54 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/gaiti-1979591923.html
Лидеры БРИКС осудили бандитское нападение на Гаити
Лидеры БРИКС осудили бандитское нападение на Гаити - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС осудили бандитское нападение на Гаити
Лидеры БРИКС в декларации осудили жестокое бандитское нападение в Пон-Сонде на Гаити и выразили обеспокоенность ухудшением безопасности. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:54
2024-10-23T15:54
в мире
гаити
жовенель моиз
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС в декларации осудили жестокое бандитское нападение в Пон-Сонде на Гаити и выразили обеспокоенность ухудшением безопасности. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы осуждаем жестокое бандитское нападение в Пон-Сонде, Гаити, в результате которого погибли и были вынуждены покинуть свои дома мирные жители, и выражаем глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением безопасности, гуманитарной и экономической ситуации в Республике Гаити", - говорится в документе. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного чиновника передавало, что по меньшей мере 115 человек погибли при нападении банды 3 октября в гаитянском городе Пон-Сонде. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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в мире, гаити, жовенель моиз, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Гаити, Жовенель Моиз, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидеры БРИКС осудили бандитское нападение на Гаити

В БРИКС осудили нападение 3 октября в Пон-Сонде на Гаити, где убили 115 человек

© AP Photo / Odelyn JosephВоеннослужащий на, Гаити
Военнослужащий на, Гаити - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военнослужащий на, Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС в декларации осудили жестокое бандитское нападение в Пон-Сонде на Гаити и выразили обеспокоенность ухудшением безопасности.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы осуждаем жестокое бандитское нападение в Пон-Сонде, Гаити, в результате которого погибли и были вынуждены покинуть свои дома мирные жители, и выражаем глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением безопасности, гуманитарной и экономической ситуации в Республике Гаити", - говорится в документе.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного чиновника передавало, что по меньшей мере 115 человек погибли при нападении банды 3 октября в гаитянском городе Пон-Сонде.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Вид на Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В миреГаитиЖовенель МоизБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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