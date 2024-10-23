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Гадалка из Волжского не сняла порчу и получила четыре года колонии - РИА Новости, 23.10.2024
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14:01 23.10.2024 (обновлено: 14:16 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gadalka-1979554591.html
Гадалка из Волжского не сняла порчу и получила четыре года колонии
Гадалка из Волжского не сняла порчу и получила четыре года колонии - РИА Новости, 23.10.2024
Гадалка из Волжского не сняла порчу и получила четыре года колонии
Суд признал виновной в мошенничестве жительницу Волжского, которая обещала своим клиентам богатство, снять порчу и сделать приворот, но обманула в общей... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:01
2024-10-23T14:16
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Суд признал виновной в мошенничестве жительницу Волжского, которая обещала своим клиентам богатство, снять порчу и сделать приворот, но обманула в общей сложности на 3 миллиона рублей, ее приговорила к 4 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомствам, жительница Волжского предлагала свои услуги гадалки через социальные сети, обещала клиентам наладить личную жизнь, улучшить финансовое состояние. Так, по информации прокуратуры, женщина из Коми перевела ей 1,4 миллиона рублей за снятие порчи и приворот мужчины, но после оплаты гадалка пропала и обряд не провела. Таким образом, по данным ведомства, волжанка обманула 20 человек на общую сумму 3 миллиона рублей. В среду Волжский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве. "Суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной похищенных денежных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20241022/dolina-1979388620.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
Гадалка из Волжского не сняла порчу и получила четыре года колонии

Обещавшая снять порчу жительница Волжского получила четыре года за мошенничество

© Фото : Прокуратура Волгоградской области/TelegramОглашение приговора по уголовному делу о мошенничестве под видом оказания эзотерических услуг
Оглашение приговора по уголовному делу о мошенничестве под видом оказания эзотерических услуг - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Прокуратура Волгоградской области/Telegram
Оглашение приговора по уголовному делу о мошенничестве под видом оказания эзотерических услуг
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Суд признал виновной в мошенничестве жительницу Волжского, которая обещала своим клиентам богатство, снять порчу и сделать приворот, но обманула в общей сложности на 3 миллиона рублей, ее приговорила к 4 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По данным ведомствам, жительница Волжского предлагала свои услуги гадалки через социальные сети, обещала клиентам наладить личную жизнь, улучшить финансовое состояние. Так, по информации прокуратуры, женщина из Коми перевела ей 1,4 миллиона рублей за снятие порчи и приворот мужчины, но после оплаты гадалка пропала и обряд не провела. Таким образом, по данным ведомства, волжанка обманула 20 человек на общую сумму 3 миллиона рублей.
В среду Волжский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве.
"Суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной похищенных денежных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.
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