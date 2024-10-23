https://ria.ru/20241023/frantsiya-1979517144.html

Франция передаст Украине три из 26 истребителей Mirage-2000-5, пишут СМИ

Франция передаст Украине три из 26 истребителей Mirage-2000-5, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024

Франция передаст Украине три из 26 истребителей Mirage-2000-5, пишут СМИ

Франция в первом квартале 2025 года передаст Украине 3 из своих 26 истребителей Mirage-2000-5, сообщает издание Tribune со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:49

2024-10-23T11:49

2024-10-23T11:49

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ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Франция в первом квартале 2025 года передаст Украине 3 из своих 26 истребителей Mirage-2000-5, сообщает издание Tribune со ссылкой на источник. "Согласно источникам, Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Помимо ракет класса "воздух-воздух" Mica, эти три Mirage 2000-5, которые будут выкрашены в украинские цвета, будут вооружены бомбами AASM (Safran) для воздушных ударов и крылатыми ракетами Scalp по просьбе украинцев, а также двумя 30-мм пушками", - пишет СМИ. По информации издания, в настоящее время на вооружении ВВС Франции имеется 26 самолетов Mirage 2000-5, находящихся во Франции и на ее военной базе в Джибути. Как ранее сообщил министр обороны Франции Себастьян Леокрню, поставляемые Киеву самолеты также будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. Самолеты будут модифицированы на авиабазе Казо на юго-западе Франции. Пилоты и механики, необходимые для работы на этих самолетах, проходят подготовку на базе в Нанси на востоке страны. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978842585.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978571600.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато