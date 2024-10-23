https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России

"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России - РИА Новости, 23.10.2024

"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России

Финляндия и Швеция официально присоединились к Североатлантическому альянсу всего полтора года назад. Однако этого времени хватило, чтобы превратить Лапландию в РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:00

2024-10-23T10:37

финляндия

марк рютте

сша

нато

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979499073_75:320:2193:1511_1920x0_80_0_0_0a9cfb1a2cc6d3205326dff7c9238446.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Финляндия и Швеция официально присоединились к Североатлантическому альянсу всего полтора года назад. Однако этого времени хватило, чтобы превратить Лапландию в форпост у российских границ. Сейчас там организовали масштабные артиллерийские учения. О планах НАТО — в материале РИА Новости.Самые крупные в историиСтрельбы Lightning Strike 24 продлятся с 4 по 28 ноября. Привлекут около 3600 военнослужащих — не только финских, но и из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции.Основное место действия — полигон Роваярви, всего в сотне километров от границы с Россией."Роваярви, крупнейшее артиллерийское стрельбище в Северной Европе, предоставит альянсу замечательную возможность для отработки дальнобойного огня", — отмечается в пресс-релизе финского военного ведомства.Lightning Strike 24 — часть учений Dynamic Front 25, проводимых в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше. Как отмечают организаторы, это крупнейшие артиллерийские стрельбы НАТО за всю историю. В них примут участие пять тысяч солдат из 28 стран альянса."В случае необходимости мы очень оперативно получим помощь и сможем командовать объединенными силами. Наша артиллерия с поддержкой союзников создаст мощную оборону северной части Финляндии и НАТО. Цель учений в том, чтобы повысить нашу меткость", — сообщает Министерство обороны Финляндии.В ведомстве также отметили, что подразделения перебрасывают в страну с середины октября.Не артиллерией единойС 12 по 21 ноября в той же Финляндии на полигоне Лохтая пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне ADEX 2/24 Mallet Strike. Там задействуют 1300 военнослужащих.Кроме того, с 30 октября по 12 ноября состоятся маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе для ВВС организовали Pristine Flank (транспортники, самолеты связи) и Ilmataktiikka (истребители). А в Baana 24 в том же месяце привлекли американцев: проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Шесть F/A-18 из Финляндии отправили на Cobra Warrior, проведенные в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.Форпост альянсаВ НАТО не скрывают своих агрессивных планов на этот регион. На прошлой неделе новый генсек Марк Рютте заявил, что альянс продолжит укрепляться на восточном фланге у российских границ. По его словам, планируется увеличить количество дислоцированных здесь систем ПВО, артиллерийских орудий и истребителей пятого поколения.И у Финляндии тут особенно важная роль. В частности, в августе стало известно о намерении разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 — от Выборга. Это подразделение, уточняет издание Iltalehti, станет частью передовых наземных сил (FLF), о формировании которых договорились летом. И Хельсинки зазывает туда американских военных.Также в альянсе собираются создать центр воздушных операций в Арктике. Подобные командные пункты уже действуют в Германии и Испании.В декабре прошлого года Хельсинки подписал с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартиры погранслужбы. Также США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.Para bellumСами финны от всего этого не в восторге: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов — около половины населения. За — 39 процентов.Но на общественное мнение активно воздействуют. По информации издания Helsingin Sanomat, 18 ноября откроется сайт с обновленными и обобщенными инструкциями по подготовке к войне, эвакуации и другим кризисам."Если возникает действительно большой кризис, власти не всегда и не везде помогают людям. Приходится действовать самостоятельно", — пояснила директор по связям с общественностью Министерства внутренних дел Эрикка Койстинен.В тот же день соседняя Швеция начнет раздавать гражданам брошюры с похожими инструкциями. Тираж — пять миллионов. Там объясняют, что нужны недельный запас продуктов и воды на семью, альтернативные источники тепла, укрытия для воздушной тревоги и отдельные — на случай ядерного удара.Милитаризация Финляндии и Швеции, судя по всему, продолжится вне зависимости от настроений населения. Последние события убедительно демонстрируют: Хельсинки и Стокгольм не интересует мнение собственных граждан по поводу возможной войны. Куда важнее — их готовность к ней.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

финляндия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

финляндия, марк рютте, сша, нато, в мире, россия