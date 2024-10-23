Рейтинг@Mail.ru
"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.10.2024 (обновлено: 10:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России
"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России - РИА Новости, 23.10.2024
"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России
Финляндия и Швеция официально присоединились к Североатлантическому альянсу всего полтора года назад. Однако этого времени хватило, чтобы превратить Лапландию в РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:00
2024-10-23T10:37
финляндия
марк рютте
сша
нато
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979499073_75:320:2193:1511_1920x0_80_0_0_0a9cfb1a2cc6d3205326dff7c9238446.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Финляндия и Швеция официально присоединились к Североатлантическому альянсу всего полтора года назад. Однако этого времени хватило, чтобы превратить Лапландию в форпост у российских границ. Сейчас там организовали масштабные артиллерийские учения. О планах НАТО — в материале РИА Новости.Самые крупные в историиСтрельбы Lightning Strike 24 продлятся с 4 по 28 ноября. Привлекут около 3600 военнослужащих — не только финских, но и из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции.Основное место действия — полигон Роваярви, всего в сотне километров от границы с Россией."Роваярви, крупнейшее артиллерийское стрельбище в Северной Европе, предоставит альянсу замечательную возможность для отработки дальнобойного огня", — отмечается в пресс-релизе финского военного ведомства.Lightning Strike 24 — часть учений Dynamic Front 25, проводимых в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше. Как отмечают организаторы, это крупнейшие артиллерийские стрельбы НАТО за всю историю. В них примут участие пять тысяч солдат из 28 стран альянса."В случае необходимости мы очень оперативно получим помощь и сможем командовать объединенными силами. Наша артиллерия с поддержкой союзников создаст мощную оборону северной части Финляндии и НАТО. Цель учений в том, чтобы повысить нашу меткость", — сообщает Министерство обороны Финляндии.В ведомстве также отметили, что подразделения перебрасывают в страну с середины октября.Не артиллерией единойС 12 по 21 ноября в той же Финляндии на полигоне Лохтая пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне ADEX 2/24 Mallet Strike. Там задействуют 1300 военнослужащих.Кроме того, с 30 октября по 12 ноября состоятся маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе для ВВС организовали Pristine Flank (транспортники, самолеты связи) и Ilmataktiikka (истребители). А в Baana 24 в том же месяце привлекли американцев: проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Шесть F/A-18 из Финляндии отправили на Cobra Warrior, проведенные в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.Форпост альянсаВ НАТО не скрывают своих агрессивных планов на этот регион. На прошлой неделе новый генсек Марк Рютте заявил, что альянс продолжит укрепляться на восточном фланге у российских границ. По его словам, планируется увеличить количество дислоцированных здесь систем ПВО, артиллерийских орудий и истребителей пятого поколения.И у Финляндии тут особенно важная роль. В частности, в августе стало известно о намерении разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 — от Выборга. Это подразделение, уточняет издание Iltalehti, станет частью передовых наземных сил (FLF), о формировании которых договорились летом. И Хельсинки зазывает туда американских военных.Также в альянсе собираются создать центр воздушных операций в Арктике. Подобные командные пункты уже действуют в Германии и Испании.В декабре прошлого года Хельсинки подписал с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартиры погранслужбы. Также США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.Para bellumСами финны от всего этого не в восторге: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов — около половины населения. За — 39 процентов.Но на общественное мнение активно воздействуют. По информации издания Helsingin Sanomat, 18 ноября откроется сайт с обновленными и обобщенными инструкциями по подготовке к войне, эвакуации и другим кризисам."Если возникает действительно большой кризис, власти не всегда и не везде помогают людям. Приходится действовать самостоятельно", — пояснила директор по связям с общественностью Министерства внутренних дел Эрикка Койстинен.В тот же день соседняя Швеция начнет раздавать гражданам брошюры с похожими инструкциями. Тираж — пять миллионов. Там объясняют, что нужны недельный запас продуктов и воды на семью, альтернативные источники тепла, укрытия для воздушной тревоги и отдельные — на случай ядерного удара.Милитаризация Финляндии и Швеции, судя по всему, продолжится вне зависимости от настроений населения. Последние события убедительно демонстрируют: Хельсинки и Стокгольм не интересует мнение собственных граждан по поводу возможной войны. Куда важнее — их готовность к ней.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
финляндия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979499073_0:0:2016:1511_1920x0_80_0_0_16352e74fd8ec83f575c2871226f9641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, марк рютте, сша, нато, в мире, россия
Финляндия, Марк Рютте, США, НАТО, В мире, Россия
"Люди уже готовы". НАТО стягивает тяжелую артиллерию к границам России

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Финляндия и Швеция официально присоединились к Североатлантическому альянсу всего полтора года назад. Однако этого времени хватило, чтобы превратить Лапландию в форпост у российских границ. Сейчас там организовали масштабные артиллерийские учения. О планах НАТО — в материале РИА Новости.

Самые крупные в истории

Стрельбы Lightning Strike 24 продлятся с 4 по 28 ноября. Привлекут около 3600 военнослужащих — не только финских, но и из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции.
Основное место действия — полигон Роваярви, всего в сотне километров от границы с Россией.
"Роваярви, крупнейшее артиллерийское стрельбище в Северной Европе, предоставит альянсу замечательную возможность для отработки дальнобойного огня", — отмечается в пресс-релизе финского военного ведомства.
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО
Lightning Strike 24 — часть учений Dynamic Front 25, проводимых в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше. Как отмечают организаторы, это крупнейшие артиллерийские стрельбы НАТО за всю историю. В них примут участие пять тысяч солдат из 28 стран альянса.
"В случае необходимости мы очень оперативно получим помощь и сможем командовать объединенными силами. Наша артиллерия с поддержкой союзников создаст мощную оборону северной части Финляндии и НАТО. Цель учений в том, чтобы повысить нашу меткость", — сообщает Министерство обороны Финляндии.
В ведомстве также отметили, что подразделения перебрасывают в страну с середины октября.

Не артиллерией единой

С 12 по 21 ноября в той же Финляндии на полигоне Лохтая пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне ADEX 2/24 Mallet Strike. Там задействуют 1300 военнослужащих.
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке во время учений
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке во время учений
Кроме того, с 30 октября по 12 ноября состоятся маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе для ВВС организовали Pristine Flank (транспортники, самолеты связи) и Ilmataktiikka (истребители). А в Baana 24 в том же месяце привлекли американцев: проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Шесть F/A-18 из Финляндии отправили на Cobra Warrior, проведенные в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.

Форпост альянса

В НАТО не скрывают своих агрессивных планов на этот регион. На прошлой неделе новый генсек Марк Рютте заявил, что альянс продолжит укрепляться на восточном фланге у российских границ. По его словам, планируется увеличить количество дислоцированных здесь систем ПВО, артиллерийских орудий и истребителей пятого поколения.
И у Финляндии тут особенно важная роль. В частности, в августе стало известно о намерении разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 — от Выборга. Это подразделение, уточняет издание Iltalehti, станет частью передовых наземных сил (FLF), о формировании которых договорились летом. И Хельсинки зазывает туда американских военных.
© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : US Army
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Также в альянсе собираются создать центр воздушных операций в Арктике. Подобные командные пункты уже действуют в Германии и Испании.
В декабре прошлого года Хельсинки подписал с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартиры погранслужбы. Также США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.

Para bellum

Сами финны от всего этого не в восторге: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов — около половины населения. За — 39 процентов.
Но на общественное мнение активно воздействуют. По информации издания Helsingin Sanomat, 18 ноября откроется сайт с обновленными и обобщенными инструкциями по подготовке к войне, эвакуации и другим кризисам.
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии во время учений
Военнослужащие армии Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии во время учений
"Если возникает действительно большой кризис, власти не всегда и не везде помогают людям. Приходится действовать самостоятельно", — пояснила директор по связям с общественностью Министерства внутренних дел Эрикка Койстинен.
В тот же день соседняя Швеция начнет раздавать гражданам брошюры с похожими инструкциями. Тираж — пять миллионов. Там объясняют, что нужны недельный запас продуктов и воды на семью, альтернативные источники тепла, укрытия для воздушной тревоги и отдельные — на случай ядерного удара.
Милитаризация Финляндии и Швеции, судя по всему, продолжится вне зависимости от настроений населения. Последние события убедительно демонстрируют: Хельсинки и Стокгольм не интересует мнение собственных граждан по поводу возможной войны. Куда важнее — их готовность к ней.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
 
ФинляндияМарк РюттеСШАНАТОВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала