Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/evroreferendum-1979676585.html
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии
Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:04
2024-10-23T21:04
в мире
молдавия
россия
ссср
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. Ранее молдавская Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков по выборам президента и референдума в Молдавии для приднестровского региона опубликовала данные, что против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%. "На мой взгляд, очевидно, что данные цифры не могут быть маркером общественных настроений в Приднестровье. И дело не только в количестве избирателей, которых пришло на участки почти в два раза меньше, чем на прошедших в 2021 году молдавских парламентских выборах. Мнение всего приднестровского народа можно узнать исключительно путем проведения голосования на всей территории Приднестровья и с участием всех приднестровских граждан независимо от наличия второго гражданства", - сказал Широков. Эксперт также обратил внимание на то, что в Приднестровье проживает несколько тысяч граждан, которые имеют "прокишиневские" настроения. По его словам, об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и данные референдума 2006 года, когда подавляющее число населения проголосовало за независимость Приднестровья и присоединение к России. "Ну, и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов мотивацию отдельной группы избирателей, которые могли рассматривать процесс ускоренной евроинтеграции Молдовы, как шанс для Приднестровья на обретение полноценный независимости и международного признания", - отметил Широков. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.
https://ria.ru/20241023/tarlev-1979538916.html
https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979604616.html
https://ria.ru/20241023/mid-1979579028.html
молдавия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, ссср, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии

Эксперт Широков: итоги еврореферендума не отражают настроений Приднестровья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.
Ранее молдавская Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков по выборам президента и референдума в Молдавии для приднестровского региона опубликовала данные, что против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов
Вчера, 13:04
"На мой взгляд, очевидно, что данные цифры не могут быть маркером общественных настроений в Приднестровье. И дело не только в количестве избирателей, которых пришло на участки почти в два раза меньше, чем на прошедших в 2021 году молдавских парламентских выборах. Мнение всего приднестровского народа можно узнать исключительно путем проведения голосования на всей территории Приднестровья и с участием всех приднестровских граждан независимо от наличия второго гражданства", - сказал Широков.
Эксперт также обратил внимание на то, что в Приднестровье проживает несколько тысяч граждан, которые имеют "прокишиневские" настроения. По его словам, об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и данные референдума 2006 года, когда подавляющее число населения проголосовало за независимость Приднестровья и присоединение к России.
"Ну, и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов мотивацию отдельной группы избирателей, которые могли рассматривать процесс ускоренной евроинтеграции Молдовы, как шанс для Приднестровья на обретение полноценный независимости и международного признания", - отметил Широков.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Стояногло назвал итоги референдума о евроинтеграции незаконными
Вчера, 16:33
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума
Вчера, 15:12
 
В миреМолдавияРоссияСССРЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала