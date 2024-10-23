https://ria.ru/20241023/evroreferendum-1979676585.html
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 23.10.2024
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии
Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:04
2024-10-23T21:04
2024-10-23T21:04
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ТИРАСПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. Ранее молдавская Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков по выборам президента и референдума в Молдавии для приднестровского региона опубликовала данные, что против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%. "На мой взгляд, очевидно, что данные цифры не могут быть маркером общественных настроений в Приднестровье. И дело не только в количестве избирателей, которых пришло на участки почти в два раза меньше, чем на прошедших в 2021 году молдавских парламентских выборах. Мнение всего приднестровского народа можно узнать исключительно путем проведения голосования на всей территории Приднестровья и с участием всех приднестровских граждан независимо от наличия второго гражданства", - сказал Широков. Эксперт также обратил внимание на то, что в Приднестровье проживает несколько тысяч граждан, которые имеют "прокишиневские" настроения. По его словам, об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и данные референдума 2006 года, когда подавляющее число населения проголосовало за независимость Приднестровья и присоединение к России. "Ну, и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов мотивацию отдельной группы избирателей, которые могли рассматривать процесс ускоренной евроинтеграции Молдовы, как шанс для Приднестровья на обретение полноценный независимости и международного признания", - отметил Широков. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.
https://ria.ru/20241023/tarlev-1979538916.html
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в мире, молдавия, россия, ссср, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Эксперт прокомментировал итоги референдума о евроинтеграции в Молдавии
Эксперт Широков: итоги еврореферендума не отражают настроений Приднестровья
ТИРАСПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии не отражают мнение населения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.
Ранее молдавская Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков по выборам президента и референдума в Молдавии для приднестровского региона опубликовала данные, что против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.
"На мой взгляд, очевидно, что данные цифры не могут быть маркером общественных настроений в Приднестровье. И дело не только в количестве избирателей, которых пришло на участки почти в два раза меньше, чем на прошедших в 2021 году молдавских парламентских выборах. Мнение всего приднестровского народа можно узнать исключительно путем проведения голосования на всей территории Приднестровья и с участием всех приднестровских граждан независимо от наличия второго гражданства", - сказал Широков.
Эксперт также обратил внимание на то, что в Приднестровье проживает несколько тысяч граждан, которые имеют "прокишиневские" настроения. По его словам, об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и данные референдума 2006 года, когда подавляющее число населения проголосовало за независимость Приднестровья и присоединение к России
.
"Ну, и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов мотивацию отдельной группы избирателей, которые могли рассматривать процесс ускоренной евроинтеграции Молдовы, как шанс для Приднестровья на обретение полноценный независимости и международного признания", - отметил Широков.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.