https://ria.ru/20241023/evakuatsiya-1979626077.html

Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля

Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля - РИА Новости, 23.10.2024

Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля

Международный аэропорт британского Бирмингема, приостановивший ранее полёты, эвакуируют из-за сообщений о подозрительном транспортном средстве, сообщила в среду РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:22

2024-10-23T17:22

2024-10-23T17:35

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского Бирмингема, приостановивший ранее полёты, эвакуируют из-за сообщений о подозрительном транспортном средстве, сообщила в среду полиция региона Западный Мидленд. Ранее аэропорт объявил о приостановке работы из-за "инцидента", подробности произошедшего не уточнялись. "Аэропорт Бирмингема в настоящее время эвакуируют после сообщения о подозрительном транспортном средстве", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. Полиция указывает, что эвакуация является мерой предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.

https://ria.ru/20241013/frantsija-1977812941.html

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в мире, бирмингем, англия, происшествия