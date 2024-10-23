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Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля - РИА Новости, 23.10.2024
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17:22 23.10.2024 (обновлено: 17:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/evakuatsiya-1979626077.html
Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля
Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля - РИА Новости, 23.10.2024
Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля
Международный аэропорт британского Бирмингема, приостановивший ранее полёты, эвакуируют из-за сообщений о подозрительном транспортном средстве, сообщила в среду РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:22
2024-10-23T17:35
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англия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского Бирмингема, приостановивший ранее полёты, эвакуируют из-за сообщений о подозрительном транспортном средстве, сообщила в среду полиция региона Западный Мидленд. Ранее аэропорт объявил о приостановке работы из-за "инцидента", подробности произошедшего не уточнялись. "Аэропорт Бирмингема в настоящее время эвакуируют после сообщения о подозрительном транспортном средстве", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. Полиция указывает, что эвакуация является мерой предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.
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в мире, бирмингем, англия, происшествия
В мире, Бирмингем, Англия, Происшествия
Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля

Полиция эвакуировала аэропорт Бирмингема из-за подозрительной машины

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники английской полиции
Сотрудники английской полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники английской полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского Бирмингема, приостановивший ранее полёты, эвакуируют из-за сообщений о подозрительном транспортном средстве, сообщила в среду полиция региона Западный Мидленд.
Ранее аэропорт объявил о приостановке работы из-за "инцидента", подробности произошедшего не уточнялись.
"Аэропорт Бирмингема в настоящее время эвакуируют после сообщения о подозрительном транспортном средстве", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X.
Полиция указывает, что эвакуация является мерой предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.
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