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Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2024
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:40
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реджеп тайип эрдоган
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов."Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", - заявил турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил Путину, что банковские проблемы между Россией и Турцией решаются