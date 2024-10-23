https://ria.ru/20241023/erdogan-1979647716.html

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2024

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:22

2024-10-23T18:22

2024-10-23T18:40

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов."Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", - заявил турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.

https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979322665.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире