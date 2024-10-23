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Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2024
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18:22 23.10.2024 (обновлено: 18:40 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979647716.html
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2024
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:22
2024-10-23T18:40
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов."Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", - заявил турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.
https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979322665.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил Путину, что банковские проблемы между Россией и Турцией решаются

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы решают проблемы банковских переводов.
"Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", - заявил турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян
22 октября, 14:13
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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